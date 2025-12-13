La primera baja que tendría Estudiantes tras la final ante Racing y por culpa de un campeón de la Copa Libertadores

Estudiantes tiene la cabeza puesta en la final ante Racing, que no solo otorgará una estrella más hacia el palmarés, sino que también brindará un pasaje hacia la próxima edición de la Copa Libertadores. Pero en medio de todo lo que puede venir, hay una situación que preocupa, y mucho, a Eduardo Domínguez.

En el mercado de pases que se avecina, varios jugadores del Pincha pueden decir adiós. Y hoy, uno de ellos, tendría su última presentación. Lógicamente, todo dependerá de cómo resulte el encuentro contra los dirigidos por Gustavo Costas, pero el futuro de Cristian Medina estaría lejos de 1 y 57.

A lo largo de las últimas horas, desde GeGlobo reportaron que Botafogo está detrás de los pasos del ex mediocampista de Boca nacido en la ciudad de Moreno. Además, explicaron que es el grupo inversor que logró su desembarco en La Plata los que coquetean con la idea de que el jugador pase al fútbol brasileño.

La idea de los empresarios es poder revalorizar su ficha, ya que tiene 23 años y creen que podría tener un gran valor de reventa. Cabe destacar que los cariocas buscaron a Medina durante diciembre de 2023, cuando Boca rechazó una oferta de 7 millones de dólares por el 80% del pase. Ahora, el Fogão podría avanzar y llevárselo para el próximo año.

Cristian Medina es marcado por Tomás Belmonte. (Getty Images)

Los números de Medina en Estudiantes

Cristian Medina acumula 41 partidos con la camiseta de Estudiantes de La Plata, con un saldo de 2 asistencias. Hasta el momento, el volante surgido en Boca Juniors no pudo convertir goles desde su llegada al Pincha. Aun así, su rendimiento le permitió sostenerse en la formación inicial.

