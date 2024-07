¿Queda un capítulo más en la gloriosa carrera de Ángel Di María con la Selección Argentina? Una idea que fue tomando gran dimensión en las últimas horas abre la chance de que Fideo tenga un último partido con la camiseta albiceleste. Su esposa Jorgelina Cardoso confirmó esta posibilidad.

En una entrevista con Radio La Red, Cardoso admitió que a Di María le gustaría jugar el partido contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas y se retiraría en el minuto 11 por el número de su camiseta. Un gesto digno para una figura que se ganó el corazón de los hinchas argentinos.

“Escuché que querían hacerle el partido despedida acá (en Argentina). No sé exactamente si va a ser así, pero la verdad que la idea es buenísima. Se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa (América). A mí me encanta la idea y a él (por Di María) también. Si eso se arma, él va a venir encantado porque bueno la gente lo quiere saludar y se lo merece“, dijo Jorgelina Cardoso.

De esta forma, la posibilidad de que el número 11 tenga su merecida ovación de parte del público argentino es latente y no se puede descartar ante las palabras de la persona que más lo conoce y lo ha bancado en los malos momentos. Aún así, Cardoso afirmó que “todo lo que tenga que ver con su trabajo lo decide exclusivamente él” y ella “está para acompañar”. La decisión final cae en Fideo.

El homenaje que prepara la Selección Argentina para Ángel Di María

Más allá de si juega o no, la intención de parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Selección es que Di María tenga un merecido homenaje en el partido ante Chile el próximo 5 de septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El homenaje que prepara la Selección para Di María (X @gastonedul).

La información fue confirmada por el periodista Gastón Edul en su cuenta de X (Twitter). Queda por verse si el destacado futbolista decide jugar o no. Según Edul, Fideo estará presente, pero no jugaría el partido. Aunque, las palabras de Jorgelina Cardoso y la idea de los 11 minutos en cancha para retirarse en ese momento exacto puede ser su merecido homenaje.

El pedido que le hicieron los jugadores de la Selección Argentina a Di María

Jorgelina Cardoso también dio más detalles en lo que respecta a la decisión que tomó su marido sobre su retiro de la Selección Argentina. Ella, personalmente, no quiere que deje la Albiceleste, pero al ser su decisión, la respeta. Además, contó lo que hicieron los jugadores para tratar de convencerlo de seguir.

“Cuando ganamos la Copa del Mundo, había dicho ‘hasta acá’. Ahí fueron sus compañeros y le dijeron ‘no, ahora hay que disfrutar’. Por eso se quedó hasta la Copa América y ahí ya había dicho que era hasta la Copa América. Yo no quiero que se retire nunca”, manifestó.