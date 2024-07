Después de varias semanas entrenándose sin jugar, Darío Benedetto tiene casi todo listo para irse de Boca. Finalmente, el delantero rescindirá su vínculo en el Xeneize para quedarse con su pase y continuar su carrera en el exterior. Se resolverá en las próximas horas.

El periodista Germán García Grova confirmó la noticia, dejando en claro que el 9 se irá libre y no a través de una venta como se había especulado en otro momento. Diego Martínez se mantuvo firme en su decisión de no utilizarlo (ni viajó a Ecuador pese a todas las bajas que tuvo el equipo) y fue determinante para su salida.

Todo indica que el futuro del atacante de 34 años está en Norteamérica, precisamente en el fútbol de los Estados Unidos. El delantero recibió propuestas de México y la MLS, que se impusieron sobre los sondeos desde el fútbol árabe.

Qué dijo públicamente Martínez de Benedetto

El entrenador habló del 9 en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Central Córdoba, que se dio en la semana posterior al polémico festejo de su cumpleaños. Al ser consultado por su ausencia, el estratega fue contundente: “Benedetto no viajó porque creí que las mejores opciones y quienes mejor nos iban a representar fueron los que viajaron hoy”.

Si bien no dio ningún tipo de detalles sobre lo sucedido, Martínez dejó en claro que el delantero no se había quedado afuera por una cuestión física. De ahí en adelante, el ex-América de México no volvió a ser convocado.

Los números de Darío Benedetto en su segundo ciclo en Boca

Desde su vuelta en enero de 2022, Benedetto jugó 96 partidos, en los que convirtió 26 goles. Además, ganó tres títulos nacionales (dos ligas y una Copa de la Liga). Un ciclo mucho más marcado por las polémicas que por las alegrías futbolísticas.

Sumando su pase anterior, el Pipa deja el club con 172 partidos, 71 goles y 19 asistencias.