En 5 palabras, Walter Erviti describió a Riquelme como presidente de Boca

Aunque su paso no fue sobresaliente, la estadía de Walter Erviti siempre es bien recordada en Boca. Durante dicho ciclo sumó dos títulos domésticos, quedó en la puerta de conquistar la Copa Libertadores 2012 y hasta cambió su juego para poder acoplarse a un equipo que ya tenía su figura indiscutida. En ese sentido, rompió el silencio y analizó a Juan Román Riquelme, hoy como presidente.

El talentoso volante ofensivo que marcó una época en el fútbol argentino, principalmente con la camiseta de Banfield, dejó de lado la elegancia de su rol habitual para arremangarse y ser útil en el Xeneize que contaba con la presencia del ídolo, todavía en plenitud. Sin embargo, esta vez se refirió a JRR como dirigente en un momento en el que el presente deportivo no es el mejor…

Lo cierto es que, con solo 5 palabras, Erviti describió a Riquelme. “Vive en un mundo diferente“, sentenció Walter en una entrevista exclusiva con Planeta Boca Juniors. Inmediatamente después de esa fuerte frase, continuó: “En el cual hay siete o ocho personas que luchan por un poder, que tiene una demanda de energía de parte del público, que es difícil gestionarlo diariamente“.

Walter Erviti y Juan Román Riquelme en Boca Juniors.

Una vez hecha la aclaración del lugar que ocupa Román, el ex San Lorenzo siguió: “Entonces, claramente es una persona con un humor diferente, con una exigencia diferente, donde todos lo están mirando“. Pocos segundos más tarde, para completar con su principal argumento, el ahora DT también expresó: “Desde ahí, muchas veces a nosotros se nos hace difícil comprenderlo“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Quisiéramos que actúe de otra manera, quisiéramos que piense de otra manera, porque pensamos desde nuestro lugar y no nos podemos poner en el lugar que está él“, volvió a insistir una vez más Erviti, dando a entender que su postura es totalmente distinta a la del resto de los protagonistas del fútbol.

Walter Erviti durante un amistoso entre Boca y Arsenal. (Getty Images)

Erviti, sobre Riquelme como compañero de equipo en Boca

También se tomó unos segundos para opinar sobre Riquelme, pero como ladero de equipo. “Como compañero lo disfruté“, sentenció. “Cuando tuve algunas diferencias con él, se lo dije a él como corresponde“, resaltó después. “Pero entendí siempre que él es muy de Boca y que siempre defiende a Boca desde donde él cree que lo tiene que defender, y es totalmente respetable”, completó.

Y no olvidó un detalle importante. “Me dio la posibilidad de jugar la final de la Copa Libertadores porque él fue figura total del equipo“, manifestó Walter enalteciendo así a Román como jugador. “Siempre entendí que Boca para él era lo principal. Eso es lo que le digo a todo el mundo: Román es de Boca, lo quiere a Boca a su manera y disfrútenlo“, añadió en los instantes posteriores.

El equipo titular de Boca en la final de la Copa Libertadores 2012.

