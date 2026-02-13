Mientras se profundiza la crisis de River, Milton Casco marcó otro gol con Atlético Nacional y fue elegido el mejor refuerzo del fútbol colombiano

Una hora después de iniciado el partido que terminó con derrota de River 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal, Atlético Nacional de Medellín salió a la cancha para disputar su tercer partido en un campeonato colombiano que ya lleva seis jornadas disputadas, buscando una victoria ante Fortaleza que le permitiera prolongar su cosecha perfecta.

Y con el nuevo traspié ya consumado para el equipo que conduce Marcelo Gallardo, Milton Casco, uno de los futbolistas de los que el DT del Millonario decidió prescindir para este año, volvió a convertir con la camiseta Verdolaga el segundo gol de una contundente goleada 4-1 en el Estadio Atanasio Girardot.

En siete minutos del segundo tiempo, el lateral se proyectó por banda izquierda y pisó el área para finalizar una jugada que se había iniciado por la derecha, recibiendo una pelota que lo encontró sin marca y definió de primera antes que pudiera a llegar el cierre el último defensor, cruzando un remate que se metió pegado al palo, dejando inmóvil al arquero.

Para Casco fue la tercera aparición oficial con Atlético Nacional, siempre alineando como titular, donde ya registra dos goles y una asistencia. Esos números llevaron a que el periodista Samuel Vargas lo calificara en DSports como el mejor refuerzo del fútbol colombiano para este año.

“Atlético Nacional está sobrecalificado para la liga. Está uno o dos escalones por encima de equipos competitivos como Fortaleza. Le sobran herramientas. Para un servidor, Milton Casco es el mejor refuerzo del fútbol profesional colombiano. Es de otra categoría y un upgrade con respecto a Camilo Candido”, manifestó.

La palabra de Casco

Milton Casco asumió la palabra tras la victoria de Atlético Nacional 4-1 sobre Fortaleza, partido en el que marcó su segundo gol en el fútbol colombiano y fue elegido como figura: “Estoy muy contento, me han recibido de una manera muy linda. Estoy muy agradecido. También quiero dedicarle este triunfo a mi señora, a mi hijo, a mi otro hijo que está en Argentina, a mis viejos que también están allá… Son muy importantes para todo esto”, manifestó.

Luego de ser elogiado por su experiencia y su jerarquía, el ex defensor de River agregó: “Estoy muy agradecido por lo que decís. Yo vengo a sumar desde el lado que me toque. Hoy me toca jugar y trato de hacerlo de la mejor manera. También de acompañar a los más chicos, guiarlos y si me piden un consejo dárselo desde lo que he vivido a lo largo de toda mi carrera. Estoy muy contento y agradecido con toda esta gente que viene, apoya y acompaña al equipo”.

Data clave

Milton Casco marcó el segundo gol en la victoria 4-1 de Atlético Nacional.

marcó el segundo gol en la victoria de Atlético Nacional. El lateral registra dos goles y una asistencia en tres partidos oficiales disputados.

y una asistencia en oficiales disputados. El encuentro se jugó en el Estadio Atanasio Girardot ante el club Fortaleza.

