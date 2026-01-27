El presidente de Atlético Nacional rompió el silencio sobre el frustrado arribo de Hinestroza a Boca: “Comenzó muy mal”

Las negociaciones duraron más de un mes durante el cual al menos en dos ocasiones diferentes en Boca sintieron que el arribo de Marino Hinestroza era inminente, pero el extremo colombiano finalmente acordó su fichaje con Vasco Da Gama, que en solo tres días llegó con Atlético Nacional al acuerdo que no lograron desde El Xeneize.

La situación generó indignación en la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, al punto que se evaluó seriamente la posibilidad de hacer un comunicado público apuntando a la “falta de ética y profesionalismo” que había tenido el club de Medellín en las negociaciones.

Un día después que Vasco Da Gama hiciera la presentación oficial de Marino Hinestroza como refuerzo, el que rompió el silencio sobre las frustradas negociaciones con Boca fue Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, exponiendo las razones del cambio de rumbo en la operación.

“Lo de Marino fue un negocio que comenzó muy mal, por todo ese rumor que se generó en Argentina de que Nacional le debía una plata. Tuvimos que salir al paso, porque cuando se mancha el nombre de Nacional hay que salir a aclarar como lo hicimos. Fue el ir y venir de las negociaciones, que se terminaron dilatando casi un mes“, comenzó diciendo en diálogo con Win Sports.

Y agregó: “No llegamos a acuerdos en cosas puntuales que para Nacional eran importantes. No es solo el precio. Desde el punto de vista contractual hay muchas cosas que se tienen que cuidar para que un negocio de este tamaño quede bien hecho, pensando sobre todo en el largo plazo”.

Arango explicó que si las gestiones con Vasco Da Gama se resolvieron de manera exprés fue precisamente porque cumplió con todos esos requisitos del club a los que Boca no había querido ceder. “Apareció con una velocidad mayor, con una oferta que se ajustaba mucho más a nuestras pretensiones y terminamos cerrando con ellos, de manera muy satisfactoria, muy ágil y muy respetuosa”, finalizó.

Vasco Da Gama presentó a Hinestroza

El mismo domingo en que Boca hizo su estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga, Vasco Da Gama anunció oficialmente a Marino Hinestroza como refuerzo a través de sus redes sociales. “El jugador llegó en la madrugada del domingo para someterse a exámenes médicos y posteriormente procederá con los trámites burocráticos para ser anunciado oficialmente como la nueva incorporación al Gigante da Colina”, se expresó.

