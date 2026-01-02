Fue verdugo de Boca y con 41 años firmó por uno de los clubes más exóticos de Perú

El 25 de febrero de 2025, Boca recibió a Alianza Lima por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. La ida había sido 1 a 0 para los peruanos y en la revancha todo comenzó favorable para el equipo que por entonces dirigía Fernando Gago, ya que a los 5 minutos del primer tiempo logró ponerse en ventaja, pero quince minutos más tarde apareció Hernán Barcos y estampó el empate parcial, dándole vida a los de Pipo Gorosito.

Kevin Zenón convirtió el 2 a 1 en el complemento, pero como el resultado global terminó 2 a 2, todo se definió por penales y ahí se hicieron más fuertes los peruanos que ganaron la serie y avanzaron a la Fase 3, la cual superaron y terminaron jugando la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Hernán Barcos fue uno de los grandes héroes de aquella jornada histórica para el equipo peruano. En las últimas semanas se sabía que el Pirata -de 41 años- no iba a continuar en Alianza Lima, por lo que se especuló que podía retirarse, pero eso no fue así. De hecho, en las últimas horas confirmó que continuará jugando en la Primera División del fútbol peruano.

¿Dónde jugará Hernán Barcos en 2026?

Luego de pasar los últimos cinco años en Alianza Lima, donde disputó 186 partidos oficiales, marcó 76 goles y obtuvo dos títulos, Hernán Barcos seguirá su carrera en Cajamarca FC, uno de los clubes más llamativos del fútbol peruano. Entre sus particularidades se destacan que se fundó en el año 2023, que en su segundo año de vida fue finalista de la Copa Perú y que en 2025 logró ascender a la Primera División de Perú, por lo que en 2026 hará su estreno en la máxima categoría.

Hernán Barcos en Alianza Lima. (Foto: Getty).

Algunos otros detalles llamativos del este equipo que representa a la ciudad de Cajamarca es que en sus comienzos, su camiseta era con blanco y rojo como colores principales, aunque también había algunos detalles en negro, pero eso fue solamente entre 2023 y comienzos de 2024, a partir de allí cambió drásticamente eso y pasó a utilizar azul y amarillo. Un detalle no menor es que a partir de 2026 cambiará de escudo, el cual llevará los colores de su vestimenta actual.

