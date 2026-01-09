Gratis y por Youtube: así podrán verse los partidos de un gigante de Sudamérica

Pocas dudas caben sobre que, año tras año, el fútbol brasileño intenta sacar ventajas dentro de la cancha con su amplia billetera. Como si fuera poco, ahora también buscan redefinir las reglas fuera de ella. El ejemplo de ello es Flamengo, quien anunció un a medida que aspira a darle un giro de 180 grados a las transmisiones de los partidos.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el Mengao anunció que transmitirá por su canal de Youtube, y de manera gratuita, todos los partidos que el equipo dispute de local en el fútbol brasileño a lo largo de la temporada. El objetivo es claro: consolidar su expansión global.

“FlamengoTV transmitirá en vivo, con imágenes, los 10 partidos del Campeonato Carioca y los 19 encuentros en casa del Campeonato Brasileiro a una audiencia internacional. Esto cubrirá 29 de los más de 70 partidos que Flamengo podría disputar este año”, detalló el club sobre la medida revolucionaria.

Sin embargo, la letra chica del anuncio tiene un detalle particular: el servicio funcionará únicamente para los hinchas que residan fuera de Brasil, quienes usualmente presentan dificultades para seguir los encuentros en directo. Según explicó el propio club, esto se debe “a los derechos de transmisión en el mercado nacional”.

Tweet placeholder

El estreno de este nuevo formato es inminente: el próximo 11 de enero, cuando Flamengo enfrente a Portuguesa por el Campeonato Estadual de Río. Como guiño a su público regional, las transmisiones contarán con la opción de elegir relatos en portugués o en español.

Publicidad

Publicidad

Por último, Flamengo contó los beneficios que aspira conseguir con esta iniciativa, particularmente en términos de visibilidad y marketing. “Forma parte del plan estratégico para expandir su presencia internacional, fortalecer su relación con millones de fanáticos que viven en el exterior y atraer nuevos fanáticos del fútbol en diferentes mercados“, cerró.

ver también Cruzeiro cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano: el monto que desembolsará

ver también Palmeiras sigue de cerca a Thiago Almada, de irregular presente en Atlético de Madrid

Las medidas de Flamengo para seguir creciendo

Pese a ser considerado el equipo con más hinchas en el mundo, el incentivo del Mengao por llegar a nuevos fanáticos no resulta llamativa. Vale recordar que, hace apenas unos meses, el club protagonizó una campaña al exigirle a la ONU ser reconocido como la primera “Nación simbólico-cultural” del planeta.

Con Zico como embajador y rostro visible, el club argumentó que sus 45 millones de hinchas conformarían la 36ª población más grande de la Tierra. “Estamos unidos por la misma bandera, con héroes, costumbres y tradiciones que trascienden generaciones”, había declarado el ídolo histórico en aquel momento.

Publicidad

Publicidad

Con el objetivo de que la petición llegue a buen puerto, el club pidió de la participación de sus hinchas, quienes deben firmar una petición que apoya la causa. Si bien no existió una respuesta formal desde Naciones Unidas, Flamengo comenzó su propia expansión territorial a través de las pantallas.

Datos clave