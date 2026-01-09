Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol sudamericano

Gratis y por Youtube: así podrán verse los partidos de un gigante de Sudamérica

Un equipo brasileño pateó el tablero y transmitirá 29 partidos mediante su propio canal digital con el objetivo de internacionalizar su marca.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de Flamengo, los beneficiados por una medida revolucionaria del club.
© GettyLos hinchas de Flamengo, los beneficiados por una medida revolucionaria del club.

Pocas dudas caben sobre que, año tras año, el fútbol brasileño intenta sacar ventajas dentro de la cancha con su amplia billetera. Como si fuera poco, ahora también buscan redefinir las reglas fuera de ella. El ejemplo de ello es Flamengo, quien anunció un a medida que aspira a darle un giro de 180 grados a las transmisiones de los partidos.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el Mengao anunció que transmitirá por su canal de Youtube, y de manera gratuita, todos los partidos que el equipo dispute de local en el fútbol brasileño a lo largo de la temporada. El objetivo es claro: consolidar su expansión global.

“FlamengoTV transmitirá en vivo, con imágenes, los 10 partidos del Campeonato Carioca y los 19 encuentros en casa del Campeonato Brasileiro a una audiencia internacional. Esto cubrirá 29 de los más de 70 partidos que Flamengo podría disputar este año”, detalló el club sobre la medida revolucionaria.

Sin embargo, la letra chica del anuncio tiene un detalle particular: el servicio funcionará únicamente para los hinchas que residan fuera de Brasil, quienes usualmente presentan dificultades para seguir los encuentros en directo. Según explicó el propio club, esto se debe “a los derechos de transmisión en el mercado nacional”.

Tweet placeholder

El estreno de este nuevo formato es inminente: el próximo 11 de enero, cuando Flamengo enfrente a Portuguesa por el Campeonato Estadual de Río. Como guiño a su público regional, las transmisiones contarán con la opción de elegir relatos en portugués o en español.

Publicidad

Por último, Flamengo contó los beneficios que aspira conseguir con esta iniciativa, particularmente en términos de visibilidad y marketing. “Forma parte del plan estratégico para expandir su presencia internacional, fortalecer su relación con millones de fanáticos que viven en el exterior y atraer nuevos fanáticos del fútbol en diferentes mercados“, cerró.

Cruzeiro cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano: el monto que desembolsará

ver también

Cruzeiro cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano: el monto que desembolsará

Palmeiras sigue de cerca a Thiago Almada, de irregular presente en Atlético de Madrid

ver también

Palmeiras sigue de cerca a Thiago Almada, de irregular presente en Atlético de Madrid

Las medidas de Flamengo para seguir creciendo

Pese a ser considerado el equipo con más hinchas en el mundo, el incentivo del Mengao por llegar a nuevos fanáticos no resulta llamativa. Vale recordar que, hace apenas unos meses, el club protagonizó una campaña al exigirle a la ONU ser reconocido como la primera “Nación simbólico-cultural” del planeta.

Con Zico como embajador y rostro visible, el club argumentó que sus 45 millones de hinchas conformarían la 36ª población más grande de la Tierra. “Estamos unidos por la misma bandera, con héroes, costumbres y tradiciones que trascienden generaciones”, había declarado el ídolo histórico en aquel momento.

Publicidad

Con el objetivo de que la petición llegue a buen puerto, el club pidió de la participación de sus hinchas, quienes deben firmar una petición que apoya la causa. Si bien no existió una respuesta formal desde Naciones Unidas, Flamengo comenzó su propia expansión territorial a través de las pantallas.

Datos clave

  • Flamengo transmitirá gratis por YouTube sus partidos de local del Brasileirão y el Carioca (29 en total).
  • El servicio será exclusivo para el público internacional (fuera de Brasil) y contará con relatos en español.
  • El debut será este 11 de enero ante Portuguesa, buscando expandir su marca tras pedir a la ONU ser una “nación simbólica”.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca del 2026

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Vera explicó qué pretende Gallardo con su llegada
River Plate

Vera explicó qué pretende Gallardo con su llegada

Viña criticó a AFA por la organización de sus torneos: "No entiendo"
River Plate

Viña criticó a AFA por la organización de sus torneos: "No entiendo"

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Mercado de pases de River HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y negociaciones
River Plate

Mercado de pases de River HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y negociaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo