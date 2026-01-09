Cruzeiro cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano: el monto que desembolsará

Una vez más, el fútbol brasileño se encargó de romper el mercado de pases. En esta ocasión, el protagonista del bombazo es Cruzeiro, quien busca reaparecer con fuerza en el plano continental luego de seis años de ausencia en la Copa Libertadores. ¿Cómo planeó hacerlo? Realizando la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano.

El protagonista de la historia es Gerson. El mediocampista de 28 años, tras un exitoso paso por Flamengo, abandonará Zenit de San Petersburgo a tan solo seis meses de su llegada a Rusia. Para conseguir el acuerdo, el conjunto de Belo Horizonte desembolsará la abultada cifra de 26 millones de dólares, más otros cuatro en objetivos. Así, supera a los 25.500.000 que había invertido Palmeiras en la contratación de Vítor Roque, a mediados del año pasado.

“Está todo tranquilo, llega mañana a Belo Horizonte“, declaró con el pecho inflado el propietario del club, Pedro Lourenco, confirmando la contratación del volante, uno de los pedidos expresos de Tite, flamante entrenador del club. El jugador firmará contrato por los próximos cuatro años y desembarcará en Brasil para liderar el camino rumbo a la Libertadores 2026, aportando la experiencia que acumuló en sus pasos por Roma, Fiorentina y Marsella.

Gerson es un nombre de peso en Sudamérica. Llega como bicampeón de América con Flamengo (2019 y 2025), donde llegó a ser emblema y capitán del club. A su palmarés también le agrega un Brasileirao, una Recopa Sudamericana, una Copa de Brasil y cuatro Campeonatos Carioca. Además, es una máquina de mover dinero: con este pase, su carrera acumula 122 millones de dólares en transferencias.

Gerson será nuevo refuerzo de Cruzeiro (Getty Images).

Aunque Zenit lo había fichado en 25 millones desde Flamengo, el deseo del jugador de estar más cerca en el radar de la Selección de Brasil habría sido un factor clave para facilitar su llegada a Cruzeiro. “Escogió el proyecto correcto. Viene la Copa del Mundo en junio y aquí el jugador va a estar más cerca“, sostuvo André Curry, un intermediario en la negociación, en lo que puede interpretarse como un primer guiño a Carlo Ancelotti.

Publicidad

Publicidad

Cruzeiro quiere dar el golpe

Igualmente, la llegada de Gerson es la frutilla del postre para un Cruzeiro que va por todo. Es que el club no solo compra caro, sino que retiene a sus figuras: recientemente rechazó una oferta de 30 millones de dólares de Flamengo por Kaio Jorge, su delantero estrella. Sí, de haberla aceptado, hubiese sido la nueva venta récord.

ver también Pablo Solari recordó su paso por River y contó cómo era su relación con Gallardo: “Me daba vergüenza hablar con él”

ver también “Impresentable e indecente”: España explota contra Simeone tras su choque con Vinicius

Además, con nombres rutilantes como el histórico arquero Cássio, Lucas Silva y el colombiano Luis Sinisterra, el equipo de Tite saca boleto para convertirse en uno de los posibles “cuco” de la Copa Libertadores 2026.

Los 10 fichajes más caros en la historia del fútbol sudamericano

Gerson (Cruzeiro) 30 millones Vitor Roque (Palmeiras) 25,5 millones Wendel (Botafogo) 20 millones Thiago Almada (Botafogo) 19,5 millones Paulinho (Palmeiras) 18 millones Carlos Alcaraz (Flamengo) 18 millones Gabriel Barbosa (Flamengo) 17,5 millones Luiz Henrique (Botafogo) 16 millones Gerson (Flamengo) 15 millones Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) 15 millones

Publicidad

Publicidad

Datos clave