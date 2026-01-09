Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado de pases

Palmeiras sigue de cerca a Thiago Almada, de irregular presente en Atlético de Madrid

El Verdao quiere reforzarse con futbolistas de jerarquía de cara a un 2026 en el que buscará ganar la Copa Libertadores.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Thiago Almada, jugador de la Selección Argentina
© GettyThiago Almada, jugador de la Selección Argentina

Hace apenas seis meses, Thiago Almada dejó Lyon para llegar a Atlético de Madrid. La intención era que ocupe el lugar que dejó vacante Ángel Correa, pero de momento eso no fue así. Diego Simeone no lo utilizó demasiado y, a falta de seis meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista empezó a sonar en algunos equipos importantes que le darían la continuidad necesaria para llegar a la cita máxima en óptimas condiciones.

Según informó Bolavip Brasil, Palmeiras posó los ojos en Thiago Almada. El Verdao busca reforzar su plantel para ir por todo en este 2026: el Brasileirao y la tan ansiada Copa Libertadores, certamen en el cual llegó a la final el último año, en dicho encuentro cayó ante Flamengo en Lima.

¿Cuánto dinero pediría Atlético de Madrid?

Según informó el sitio RTI Esporte, Atlético de Madrid dejaría ir a Thiago Almada a cambio de unos 30 millones de euros. Este monto es algo elevado para Palmeiras, aunque todavía no está descartado. Cabe destacar que los españoles desembolsaron 25 millones de euros por él hace apenas seis meses.

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

Desde que arribó a Atlético de Madrid, Thiago Almada no logró ganarse la titularidad en el equipo de Diego Pablo Simeone. El atacante argentino acumula solamente 16 partidos jugados en los que marcó dos goles y brindó una asistencia. Un detalle a tener en cuenta es que esos 16 partidos no fueron completos, en total lleva jugados nada más que 587 minutos en la Primera del Colchonero.

Thiago Almada en Atlético de Madrid. (Foto: Getty).

Thiago Almada en Atlético de Madrid. (Foto: Getty).

Vinícius humilló al Cholo Simeone tras la victoria de Real Madrid ante Atlético de Madrid por la Supercopa de España

ver también

Vinícius humilló al Cholo Simeone tras la victoria de Real Madrid ante Atlético de Madrid por la Supercopa de España

Unos meses con muchos traspasos

Thiago Almada, de 24 años, se formó en Vélez y allí brilló en el comienzo de su carrera. Luego estuvo dos años en Atlanta United de la MLS, pero en los últimos años, su carrera fue sumamente movida. A mediados de 2024 llegó a Botafogo y allí fue campeón de la Copa Libertadores, seis meses más tarde pasó a Lyon y un semestre después a Atlético de Madrid.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Thiago Almada es pretendido por Palmeiras tras sumar solo 587 minutos en el Atlético.
  • Atlético de Madrid solicita 30 millones de euros para transferir al atacante argentino.
  • El equipo de Diego Simeone pagó 25 millones de euros por Almada hace seis meses.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca del 2026

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
La nueva confesión de Abel Ferreira sobre el Monumental tras el último duelo entre River y Palmeiras: “Es espectacular”
River Plate

La nueva confesión de Abel Ferreira sobre el Monumental tras el último duelo entre River y Palmeiras: “Es espectacular”

Los 5 refuerzos estelares que busca cerrar el Brasileirao para 2026
Fútbol Sudamericano

Los 5 refuerzos estelares que busca cerrar el Brasileirao para 2026

“La peor Libertadores de la historia”: los hinchas reaccionan tras confirmarse los 47 equipos que jugarán la Copa
Copa Libertadores

“La peor Libertadores de la historia”: los hinchas reaccionan tras confirmarse los 47 equipos que jugarán la Copa

Aníbal Moreno reveló qué sufrió del River antes de llegar e ilusionó a los hinchas: "Era mi sueño"
River Plate

Aníbal Moreno reveló qué sufrió del River antes de llegar e ilusionó a los hinchas: "Era mi sueño"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo