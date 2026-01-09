Hace apenas seis meses, Thiago Almada dejó Lyon para llegar a Atlético de Madrid. La intención era que ocupe el lugar que dejó vacante Ángel Correa, pero de momento eso no fue así. Diego Simeone no lo utilizó demasiado y, a falta de seis meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista empezó a sonar en algunos equipos importantes que le darían la continuidad necesaria para llegar a la cita máxima en óptimas condiciones.

Según informó Bolavip Brasil, Palmeiras posó los ojos en Thiago Almada. El Verdao busca reforzar su plantel para ir por todo en este 2026: el Brasileirao y la tan ansiada Copa Libertadores, certamen en el cual llegó a la final el último año, en dicho encuentro cayó ante Flamengo en Lima.

¿Cuánto dinero pediría Atlético de Madrid?

Según informó el sitio RTI Esporte, Atlético de Madrid dejaría ir a Thiago Almada a cambio de unos 30 millones de euros. Este monto es algo elevado para Palmeiras, aunque todavía no está descartado. Cabe destacar que los españoles desembolsaron 25 millones de euros por él hace apenas seis meses.

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

Desde que arribó a Atlético de Madrid, Thiago Almada no logró ganarse la titularidad en el equipo de Diego Pablo Simeone. El atacante argentino acumula solamente 16 partidos jugados en los que marcó dos goles y brindó una asistencia. Un detalle a tener en cuenta es que esos 16 partidos no fueron completos, en total lleva jugados nada más que 587 minutos en la Primera del Colchonero.

Unos meses con muchos traspasos

Thiago Almada, de 24 años, se formó en Vélez y allí brilló en el comienzo de su carrera. Luego estuvo dos años en Atlanta United de la MLS, pero en los últimos años, su carrera fue sumamente movida. A mediados de 2024 llegó a Botafogo y allí fue campeón de la Copa Libertadores, seis meses más tarde pasó a Lyon y un semestre después a Atlético de Madrid.

