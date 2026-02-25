Un partido más que caliente se vivirá en el Santiago Bernabéu. Real Madrid y Benfica se juegan su pase a la ronda de octavos de final de la Champions League en el duelo de vuelta de los playoffs. Luego del 0-1 a favor del Merengue en Lisboa, los lusitanos van con el marcador en su contra para la definición de la serie.

El equipo comandado por José Mourinho no podrá contar con Gianluca Prestianni, ya que el argentino fue suspendido de manera provisoria por la UEFA debido al escándalo que protagonizó con Vinícius Jr en la ida de esta llave.

El brasileño lo acusó de realizar actos racistas en pleno compromiso en el Estadio da Luz, y mientras se lleva a cabo la investigación, la UEFA sancionó a Prestianni, marginándolo del duelo de vuelta de los playoffs de Champions.

El extremo surgido en Vélez viajó con la delegación de Benfica y se entrenó a la par en Madrid, pero no será parte del partido por la sanción efectuada sobre él. El conjunto portugués intentó apelar contra la decisión de UEFA, pero no dieron los tiempos para que el argentino pueda decir presente en el partido que se jugará en el Bernabéu desde las 17 horas de Argentina.

El careo entre Vinícius y Prestianni. El argentino no juega en el Bernabéu.

Tanto Benfica como Prestianni y el propio mundo del fútbol en sí están atentos a la resolución final de UEFA en este asunto. El partido, que finalmente no tendrá al argentino como protagonista, se podrá sintonizar mediante Disney +.

El informe de UEFA que confirma la ausencia de Prestianni en el Bernabéu

El Órgano de Apelaciones de la UEFA confirmó, a horas del compromiso, que la apelación de Benfica no tuvo lugar, y finalmente el extremo argentino no jugará ante Real Madrid. Ésto dice el informe:

“UCL: el jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni

Decisión del AB sobre la suspensión provisional del jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni.

El Comité de Apelación de la UEFA ha tomado hoy la siguiente decisión:

Se desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026.

El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible”.

El rival de Benfica o Real Madrid en 8avos de Champions

Quien pase de ronda en el compromiso de este miércoles, jugará ante Manchester City o Sporting Lisboa. Es decir, si pasa Benfica, podría existir un clásico de la capital portuguesa, o si pasa el Real Madrid, podría darse una “final anticipada” en 8avos de final ante el equipo de Pep Guardiola. El viernes 27 de febrero se realizará el sorteo.

Posibles formaciones de Real Madrid y Benfica

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Güler; Vinícius Junior y Gonzalo. DT: Álvaro Arbeloa.

Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Amar Dedic; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes; Andreas Schjelderup, Rafa Silva, Dodi Lukébakio; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.