Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026

El gigante de Perú y el Rojo se miden en un amistoso de pretemporada, pero el ex Boca no es parte del equipo titular.

Nahuel De Hoz

Luego de haber hablado directamente con Juan Román Riquelme, se llevó a cabo la desvinculación de Luis Advíncula para dejar de ser futbolista de Boca. Por motivos personales ligados a su familia, el defensor solicitó volver al fútbol peruano y en el Xeneize no le pusieron trabas, por lo que acordaron la rescisión del contrato rápidamente y así acelerar una parte importante de la solución.

Una vez con el pase en su poder, se convirtió en flamante refuerzo de Alianza Lima. Debido a la organización de la Serie del Río de La Plata 2026 que incluye a diferentes equipos del continente, entre ellos al gigante de Perú, el experimentado lateral derecho viajó directamente a Uruguay para sumarse a las filas y ponerse a la par de sus nuevos compañeros de plantel.

Lo cierto es que este viernes Advíncula no juega ante Independiente por decisión táctica de Pablo Guede. A raíz de que el entrenador argentino entiende que su llegada fue muy reciente, optó por darle descanso al defensor de 35 años que se acaba de incorporar y fue presentado oficialmente en horas del mediodía como nuevo refuerzo de Alianza Lima para este 2026 que acaba de comenzar.

De todas maneras, se espera que Advíncula sea parte del equipo frente a Unión de Santa Fe y Colo Colo, que son los siguiente partidos amistosos de Alianza Lima también correspondientes a la Serie Río de La Plata 2026. El duelo ante el Tatengue será el próximo miércoles 14 de enero, mientras que el enfrentamiento contra el conjunto chileno es el domingo 18 de enero.

La formación de Alianza Lima ante Independiente

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Federico Girotti.

Nahuel De Hoz

