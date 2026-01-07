La primera comunicación oficial de Boca sobre el mercado de pases 2026

Los futbolistas de Boca Juniors continúan con el trabajo fuerte en la pretemporada de cara a un 2026 repleto de objetivos, con la Copa Libertadores como principal competencia. Mientras tanto, los hinchas aguardan por las caras nuevas.

En lo que va de este mercado de pases, que se extenderá hasta el 10 de marzo, el Xeneize todavía no abrochó incorporaciones y generó impaciencia entre sus seguidores. Sin embargo, sí se confirmaron algunas salidas y, por primera vez, hubo una comunicación oficial desde el club al respecto.

Para abrir el año, la cuenta de X @estoesboca_ok, la que utiliza Boca para dar a conocer renovaciones de contratos, incorporaciones y salidas, confirmó la salida de Luis Advíncula, anticipada por BOLAVIP este martes por la noche.

“Luis Advíncula dejó de pertenecer al Club Atlético Boca Juniors y no continuará como jugador de la institución”, anunció de forma concreta la cuenta del Xeneize sobre la baja del peruano, que acordó la rescisión, resignando el último año de su vínculo con la institución.

El lateral derecho, que había llegado al club en 2021 y tuvo un 2023 que rozó la gloria, se despidió de sus compañeros en Boca Predio y todo indica que continuará su carrera en Alianza Lima, ya con el pase en su poder.

En la cuenta oficial del club, hubo lugar para agradecimientos para el peruano: “El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución. En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis!”.

