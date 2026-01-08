Los millones de dólares que se ahorra Boca en 2026 tras las salidas de 6 jugadores

Mientras todos los cañones apuntan a este mercado de pases en el que todavía no llegó ningún refuerzo, Boca recibió una buena noticia que le permite estar mucho más holgado en lo económico. Esto se debe a que en el último tiempo se desprendió de varios futbolistas que poseían salarios sumamente elevados, que hasta estaban entre los jugadores mejores pagos del fútbol argentino.

Uno de los hechos más emblemáticos ocurrió hace pocos días. Ander Herrera optó por bajarse su sueldo para extender su estadía durante un año más, lo que significó un fuerte alivio en las arcas financieras porque había arribado como una incorporación de elite procedente desde Europa. Así, como gesto solidario por sus constantes lesiones en 2025, el español acordó una baja salarial.

Lo cierto es que, según reveló Federico Cristofanelli, Boca se ahorra 7 millones de dólares de sueldos en 2026. Este monto sustancial que se reserva el Xeneize corresponde a los futbolistas de los que se desprendió en el último tiempo. Además de la rebaja de Herrera, Luis Advíncula, Marcos Rojo, Ignacio Miramón, Cristian Lema, Frank Fabra y Sergio Romero son los protagonistas restantes.

Frank Fabra, defensor colombiano que se fue de Boca Juniors.

Si bien Rojo y Chiquito se fueron hace unos pocos meses, sus salidas fueron los primeros respiros de la economía azul y oro. Luego se llevaron a cabo los finales de los contratos de Fabra, Lema y el préstamo de Miramón, que significaron otro importante alivio. En los últimos días, el peruano firmó la desvinculación y se convirtió en agente libre, siendo el último en irse de la institución.

De esta manera, Boca tiene 7 millones de dólares menos en sus gastos mensuales que podría ser una de las claves para ser más ambicioso en este mercado de pases que ya está en plena actividad pero que pareciera ser muy tranquilo en Casa Amarilla. Así, la dirigencia que preside Juan Román Riquelme, tiene todo para ir en busca de futbolistas con altas pretensiones.

Publicidad

Publicidad

Ander Herrera, mediocampista español de Boca Juniors.

ver también Liam Rosenior decidió marginar a uno de los argentinos de Chelsea antes de su debut oficial como DT

Un dato importante a tener en cuenta es que ninguna de las salidas fue por una venta. Para entrar más en detalle, 3 jugadores rescindieron su contrato para cambiar de destino, otros 3 futbolistas quedaron libres al llegar al final de sus vínculos y Ander Herrera se bajó fuertemente el sueldo. Sin embargo, ahora está en manos de la dirigencia qué hacer con este enorme ahorro salarial.

DATOS CLAVE

Según reveló el periodista Federico Cristofanelli, Boca se ahorrará 7 millones de dólares en salarios durante 2026.

se ahorrará durante 2026. Además de la baja del sueldo de Ander Herrera , se debe a las salidas de Luis Advíncula, Marcos Rojo, Ignacio Miramón, Cristian Lema, Frank Fabra y Sergio Romero .

, se debe a las salidas de y . Con este alivio financiero, Boca puede ser más ambicioso en este mercado de pases, que todavía no tiene refuerzos.

Publicidad