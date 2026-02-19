Este jueves 19 de febrero se enfrentan Lanús y Flamengo por la final de la Recopa Sudamericana en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. El encuentro comienza a las 21:30 horas y se puede ver por ESPN y Disney+. Además, el árbitro es el venezolano Alexis Herrera y en el VAR está el ecuatoriano Carlos Orbe.

El Granate llega a este encuentro por ser el campeón de la Copa Sudamericana, a fines de 2025, donde se impuso por penales frente a Atlético Mineiro, en tierras paraguayas; mientras que el Mengão accedió a la instancia por coronarse en Perú, ante Palmeiras, de la Copa Libertadores.

¿Qué pasa si Lanús empata contra Flamengo por la final de la Recopa Sudamericana 2026?

En el caso de que el partido entre Lanús y Flamengo termine igualado, no habrá prórroga ni definición por penales, ya que la revancha se disputará la próxima semana, en Río de Janeiro. Será el jueves 26 de febrero, a las 21:30 horas, en el Maracaná.

Terna arbitral de Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Asistente 2: Lubin Torrealba (Venezuela)

Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

Quinto árbitro: Erizon Nieto (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

AVAR 1: Christian Lescano (Ecuador)

AVAR 2: Franklin Congo (Ecuador)

AVAR 3: Ángel Arteaga (Venezuela)

