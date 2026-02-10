Richarlison ya decidió si volverá para jugar la Copa Libertadores 2026 con Flamengo

Flamengo es el vigente campeón de la Copa Libertadores, y buscará ser el primer equipo en lograr el bicampeonato de América desde Palmeiras (2020-21), para lo cual ya se reforzó con Lucas Paquetá, por el cual pagó 40 millones y lo trajo directamente desde el West Ham de la Premier League. Y también buscaba repatriar a Richarlison, actualmente en Tottenham.

El fichaje de Richarlison significaría la vuelta de otro futbolista brasileño jugando en la liga más fuerte del fútbol mundial, aunque a diferencia de Paquetá, las raíces no atraen al delantero hacia el Mengao, ya que su pasado en el fútbol de Brasil fue en Fluminense, su clásico rival.

El pasado de Richarlison está ligado al Fluminense, no al Flamengo. (Getty)

Este es uno de los motivos por los cuales el entoro de Richarlison ya le comunicó a Flamengo que el delantero no está interesado en jugar con la camiseta del club carioca después del Mundial 2026. Según informa ESPN Brasil, Richarlison le da prioridad a la posibilidad de emigrar al fútbol árabe o turco, sus dos destinos prioritarios en caso de dejar Tottenham.

“Su preferencia sigue siendo seguir jugando en el exterior; el deportista tiene dos mercados en mente para la próxima etapa de su carrera: Turquía y Arabia Saudita“, destacó el medio al referirse al futuro de Richarlison y un eventual regreso al fútbol sudamericano, el cual todo indica que no se materializará.

Richarlison, actualmente lesionado, piensa en Arabia o Turquía en caso de dejar Tottenham. (Getty)

Para el resto de los equipos que juegan la Copa Libertadores, esto bien puede ser un alivio, o no. Todo depende de lo que haga Flamengo que, según reportan, tiene hasta 30 millones de euros para fichar a un delantero de primer nivel en la próxima ventana de transferencias.

