Surgió de River, debutó con Demichelis y se le detectó un problema cardíaco en la revisión médica para fichar por Lanús

Con novelas que inician y otras que continúan en el mercado de pases del fútbol argentino, una que estaba a punto de cerrarse sufrió un giro inesperado. El arribo de Franco Petroli al arco de Lanús, por un año a préstamo desde Godoy Cruz, sufrió una interrupción abrupta luego de que la revisión médica arroje resultados inesperados.

La noticia que partió desde la clínica es que al arquero formado en River se le detectó una condición cardíaca. Si bien la noticia generó un impacto inicial, desde el entorno del jugador aseguran que se trata de una afección con la que el guardameta convive, e incluso compitió, desde hace años. Un factor crucial que le juega a favor.

Contrario a las primeras especulaciones que daban el pase por caído, la llegada de Petroli al Granate se mantiene en pie, aunque con diferentes condiciones. Según ratificó el periodista César Luis Merlo, desde el club y el entorno del jugador siguen analizando aspectos del pase.

Originalmente, el club del Sur se había comprometido a un préstamo con una obligación de compra al finalizar la temporada. Ante el hallazgo médico, es probable que se desista de la compra obligatoria o se exija que el jugador de 27 años se someta a una nueva batería de estudios.

Franco Petroli, surgido de River, tiene su futuro en suspenso.

Un futuro en el aire

La situación deja a Petroli en un limbo. Legalmente, su ficha pertenece a Godoy Cruz hasta diciembre de 2027. Mientras tanto, en Mendoza y Buenos Aires se conectan con constantes llamados, con el arquero en el medio a la espera de instrucciones. Si finalmente la negociación no se termina llegando a buen puerto, el ex River deberá presentarse nuevamente a los entrenamientos del Tomba.

El descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional fue el detonante que llevó a Petroli a tomar la decisión de salir del club, donde llegó en 2024 y llegó a lucir la cinta de capitán tras disputar 80 partidos.

