Hace poco menos de un año y medio, Gonzalo Montiel fue el hombre de la película. El lateral derecho marcó el último penal de la definición entre Argentina y Francia que coronó a los de Lionel Scaloni en el marco de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, el presente del nacido en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, es muy diferente.

Sucede que el defensor surgido de las divisiones inferiores de River Plate está viviendo una actualidad un tanto compleja en Nottingham Forest, equipo que cuenta con grandes chances de descender de la Premier League de Inglaterra luego de la reciente sanción recibida. Por ende, no vería con malos ojos un nuevo cambio.

No es un detalle menor que Montiel pertenece a Sevilla y está cedido a préstamo en dicho equipo británico hasta junio de 2024. Sin embargo, en este contexto, Nottingham Forest no estaría dispuesto a hacer efectiva su compra. Y, paralelamente, los españoles no tienen lugar para cobijarlo en torno a su potencial retorno.

En ese sentido, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el futbolista de 27 años de edad vuelva a Sudamérica para recuperar el protagonismo perdido y pretendido. Así las cosas, River Plate soñó con su vuelta en la pasada ventana de transferencias, pero lo cierto es que se encontró con una negativa contundente en cuanto a las intenciones de Montiel.

Pero, ahora, pensando en el próximo mercado de pases, todo cambió. Inclusive, desde Brasil indican que Flamengo está dispuesto a ir a fondo para quedarse con la ficha del polifuncional defensor que fue ofrecido en los últimos días. El Mengao quiere volver a pisar fuerte en la CONMEBOL Libertadores y ve en Montiel a una posible incorporación de jerarquía.

Bajo esa órbita, los cariocas podrían desembolsar 48,8 millones de reales -alrededor de 9 millones de euros- para fichar a Montiel teniendo en cuenta que, en dicha posición, cuentan con Guillermo Varela como opción potable ya que Wesley expone notorias irregularidades. Eso sí: el argentino llegaría para ser titular indiscutido.

Por otra pate, y, de no mediar imprevistos, en esta ocasión River no haría un intento por Montiel teniendo en cuenta la reciente incorporación de Agustín Sant’Anna. Al mismo tiempo, el Millonario cuenta con otros jugadores para desempeñarse en ese sector como Andrés Herrera, Sebastián Boselli y el propio Santiago Simón.

Los números de Montiel en Inglaterra

Gonzalo Montiel acumula tres asistencias al cabo de 14 encuentros oficiales con la camiseta de Nottingham Forest.

La cotización de Montiel

Según el sitio web especializado Transfermarkt, Gonzalo Montiel tiene actualmente un valor de mercado de 10 millones de euros.