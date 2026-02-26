¿Suplementario o penales directos? Qué pasa si hay empate en la serie entre Flamengo y Lanús por la Recopa Sudamericana

Este jueves, con el Estadio Maracaná de Río de Janeiro como escenario, Flamengo y Lanús volverán a encontrarse frente a frente por la vuelta de la Recopa Sudamericana. Desde las 21:30 horas, el Mengao y el Granate intentarán tocar el cielo con las manos haciéndose con un nuevo título de carácter continental para sus vitrinas.

Cabe destacar que, hace exactamente una semana y en La Fortaleza, el combinado Granate, campeón de la última edición de la Copa Sudamericana, dio el gran golpe sobre la mesa al tumbar por 1-0 al reciente ganador de la Copa Libertadores de América. Lo hizo gracias a un solitario tanto de Rodrigo Castillo en el segundo tiempo.

¿Qué pasa si hay empate en el global al cabo de los 90 minutos?

Si una vez disputados los 90 minutos reglamentarios, la serie entre Flamengo y Lanús continúa igualada -es decir que los brasileños se impongan por un gol de diferencia-, la resolución se estirará primero al tiempo suplementario y luego recién a los penales.

Sí, si el pitazo final encuentra a Flamengo arriba en el marcador por un tanto, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno para determinar si alguno de los dos equipos protagonistas puede desnivelar. Luego llegaría la emotiva pena máxima.

Rodrigo Castillo, delantero de Lanús que marcó el tanto del triunfo en la ida. (Foto: Getty)

¿A qué hora se juega Flamengo vs. Lanús?

El partido de vuelta por la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús se llevará a cabo este jueves 26 de febrero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

¿Cómo ver por TV Flamengo vs. Lanús?

El partido entre Flamengo y Lanús, por la vuelta de la Recopa Sudamericana, podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de ESPN y a través de la plataforma Disney+.

Probable formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton.

Probable formación de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

