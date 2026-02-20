Tras el gol de Castillo que le dio ventaja a Lanús ante Flamengo, un ex Boca lo comparó con Martín Palermo: “Altos, rubios y juegan de nueve”

Lanús consiguió un muy valioso triunfo como local 1-0 ante Flamengo en el partido de ida de la gran final de la Recopa Sudamericana, cuya revancha se disputará el próximo jueves 26 de febrero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, casa de los flamantes campeones de la Copa Libertadores de América.

El gol del triunfo para el equipo que conduce Mauricio Pellegrino, campeón de la Copa Sudamericana en 2025, lo marcó Rodrigo Castillo, delantero de 26 años que atraviesa un gran presente en El Granate, tanto que al final del partido fue comparado con Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca.

Quien tuvo que responder a esa comparación en diálogo con SportsCenter fue Carlos Izquierdoz, capitán del equipo que justamente tuvo un paso por El Xeneize y que recurrió más a particularidades físicas que técnicas y tácticas para validar la referencia.

“Son altos los dos, son rubios y juegan de nueve”, dijo para no terminar de hacerse cargo de una comparación demasiado pesada para su compañero. “Yo lo enfrenté a Martín (Palermo) y lo vi toda mi vida. Uno siente admiración por tipos como él. Dominaba mucho en el juego aéreo, adentro del área, el juego de espaldas. Era un gran definidor”, explicó sobre El Titán.

En cambio, destacó características diferentes en su compañero: “Rodrigo (Castillo), pese a ser un tipo alto, flaco, técnicamente es muy bueno. Se puede tirar atrás, jugar entre líneas, puede jugar al espacio. También hace muy bien lo que es el juego de espaldas y tiene muy buen juego aéreo”, dijo.

Para redondear su conclusión ante una comparación que no esperaba, Izquierdoz señaló: “Los veo distintos. Martín un goleador nato que adentro del área no te perdonaba. Rodrigo está en el proceso de ser un goleador, pero también tiene un montón de facetas. Para nosotros es impresionante, porque es incansable, choca. Estamos muy contentos por él porque es un pibe excelente”.

Los números de Rodrigo Castillo en Lanús

Desde su arribo el año pasado procedente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rodrigo Castillo lleva disputados 31 partidos con la camiseta de Lanús entre los que contabiliza un total de 2.118 minutos de juego, 13 goles y 4 asistencias. Tiene contrato con el club hasta diciembre de 2028 y una cotización de 4 millones de euros según Transfermarkt.

