Un posible rival de River en la Sudamericana primereó a Boca y ofertó por Lucas Torreira

A lo largo de su carrera, Lucas Torreira se encargó de compartir en los medios su amor por Boca Juniors. El uruguayo sueña con defender la camiseta del club de la Ribera y, este miércoles, volvió a referirse a la posibilidad, aunque por primera vez lo hizo con un tono de decepción.

En diálogo con Las Voces del Fútbol, el mediocampista de Galatasaray fue al hueso: “Uno de mis sueños es jugar en Boca pero ellos nunca se interesaron en mí. Es entendible que no se interesen en mí. Yo juego en lugares donde me quieran”.

En plenitud, a sus 29 años, Torreira percibe el mejor contrato de su carrera en el gigante del fútbol turco. Sin embargo, con un valor de mercado de alrededor de 12 millones de dólares, el volante podría acercarse al Xeneize si baja sus pretensiones salariales. Pero en Boca Predio aún no le enviaron señales.

Mientras tanto, el periodista Sebas Giovanelli confirmó este jueves que Atlético Mineiro lanzó una oferta formal a Galatasaray por el uruguayo. A 24 horas de las declaraciones de Torreira sobre Boca, el elenco brasileño dio un paso al frente y va por su incorporación.

Aunque no será fácil sacarlo del club de la Superliga Turca, el elenco dirigido por Jorge Sampaoli presiona para reforzarse con Torreira de cara a la Copa Sudamericana 2026, donde tendrá a River como uno de sus principales rivales a vencer.

El deseo de Lucas Torreira por jugar en Boca no es nuevo

En 2020, en una charla que mantuvo con FOX Sports, Lucas Torreira, por entonces en la Premier League, no anduvo con vueltas para señalar su deseo de ser jugador xeneize: “Creo que está más que claro. Lo he dicho un montón, montón de veces. Y, bueno, un deseo que tengo, un sueño pendiente, del día de mañana poder vestir la camiseta de Boca. Es así como lo siento. Hoy lo digo con 24 años, estando en uno de los equipos más importantes del mundo, como lo es Arsenal”.

Y en esa misma línea, agregó: ”Ojalá el día de mañana… Depende de cómo se den las cosas, porque en el fútbol nunca se sabe. Hoy estoy acá y quizás el próximo mercado pueden surgir cosas nuevas, porque esto es así. Ojalá se me dé esa posibilidad (jugar en Boca) porque es algo que lo sueño”.

