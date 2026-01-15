Es tendencia:
Chiquito Romero reveló por qué se fue de Boca: “Me arrepentí de lo que pasó”

El arquero de 38 años quedó en libertad de acción tras su paso por Argentinos Juniors y recordó su salida en el Xeneize.

Por Nahuel De Hoz

Sergio Romero, durante su etapa como arquero de Boca.
© Getty ImagesSergio Romero, durante su etapa como arquero de Boca.

Supo ser la gran figura, luego fue borrado y hasta rescindió su contrato para irse. Terminó siendo malo el desempeño de Sergio Romero con la camiseta de Boca, principalmente por el último año y medio en el que tuvo un flojo rendimiento y después fue separado completamente del plantel. Y ahora, en una entrevista, rompió el silencio y reveló el motivo por el que se fue del Xeneize.

A mitad del segundo semestre de 2025, Chiquito interrumpió anticipadamente su contrato con el conjunto de la ribera para tener un paso fugaz por Argentinos Juniors. Solamente disputó 4 partidos en el Bicho y volvió a estar marginado tras su pésimo encuentro en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, donde tuvo un grosero error en uno de los goles.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, Romero hizo referencia a su salida del Xeneize. “El hincha de Boca me pregunta por qué me fui de Boca“, sentenció en primera instancia el arquero de 38 años. Sin titubear, completó su respuesta y expresó: “Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar que no fue como el anterior“.

En cuanto a aquel recordado episodio en el que intentó agredir a un fanático tras la derrota ante River en el Superclásico de septiembre de 2024. “Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento“, manifestó el guardameta que marcó una época en la Selección Argentina. “Automáticamente pensé en salir a aclarar la situación que había sucedido“, agregó inmediatamente después.

Pocos segundos más tarde, el ex Manchester United, Mónaco y Sampdoria se refirió a su muy breve estadía por el elenco de La Paternal. “Lo de Argentinos fue una apuesta mía para tratar de agarrar ritmo, de volver a jugar“, sostuvo. Esta vez con un claro tono que denota su lamento por el desenlace final, Chiquito añadió: “No fue un buen paso porque no salió como esperaba“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el experimentado arquero amplió su discurso al respecto. “Si bien en Boca estaba muy bien, no venía teniendo participación“, recordó sobre ese entonces. “Sabía que no iba a poder estar de la mejor manera por el tiempo que estuve parado“, sumó en cuanto al periodo que estuvo sin sumar minutos de juego con el equipo profesional.

DATOS CLAVE

  • Sergio Romero rescindió su contrato con Boca en octubre de 2025 y firmó por dos meses y medio con Argentinos Juniors.
  • Tras un paso fugaz por el Bicho, con un flojo desempeño en la final de la Copa Argentina incluido, ahora es agente libre.
  • En una entrevista, Chiquito reveló el motivo de su salida de Boca y expresó: “Fue por el episodio con el hincha y por el último año“.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

