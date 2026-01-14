Es una historia más que conocida. Lucas Torreira, futbolista uruguayo que milita en las filas de Galatasaray, en más de una ocasión hizo público su sentimiento hacia Boca. Y cuando se le consultó, expresó su deseo de poder lucir, alguna vez en la vida, la camiseta azul y oro.

En la actualidad, el futbolista nacido en Fray Bentos, que tiene pasado por Arsenal, Sampdoria, Atlético de Madrid y Fiorentina, entre otros, se encuenta en el fútbol turco, donde posee contrato hasta mediados de 2028. Y mientras Juan Román Riquelme sueña con el arribo de Paulo Dybala, algo que tendría mayor asidero de cara a junio próximo, el charrúa le envió un palito al presidente.

En una charla con Las Voces del Fútbol, Torreira fue consultado por su regreso al fútbol sudamericano para jugar con el Xeneize. Y allí aprovechó para responsabilizar a la dirigencia, ya que su anhelo continúa latente: “Uno de mis sueños es jugar en Boca pero ellos nunca se interesaron en mí”, exclamó sin ningún tipo de pudor.

Además, reveló una intimidad de sus diálogos con Cavani, a quien conoce de la Selección de Uruguay: “Le pido a Edi que me cuente historias de como es el día a día”. Antes de dar el tema por finalizado, aumentó su pirotecnia contra los directivos: “Es entendible que no se interesen en mí. Yo juego en lugares donde me quieran“, soltó.

Lucas Torreira, mediocampista uruguayo de Galatasaray. (Getty Images)

El deseo de Lucas Torreira por jugar en Boca no es nuevo

En 2020, en una charla que mantuvo con FOX Sports, Lucas Torreira, por entonces en la Premier League, no anduvo con vueltas para señalar su deseo de ser jugador xeneize: “Creo que está más que claro. Lo he dicho un montón, montón de veces. Y, bueno, es un deseo que tengo, un sueño pendiente, del día de mañana poder vestir la camiseta de Boca. Es así como lo siento. Hoy lo digo con 24 años, estando en uno de los equipos más importantes del mundo, como lo es Arsenal”.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca oficializó el arribo de Ana Ramírez mientras destraba la llegada de Hinestroza

ver también Alavés insiste por Kevin Zenón y está cerca de un acuerdo

Y en esa misma línea, agrgegó: ”Ojalá el día de mañana… Depende cómo se den las cosas porque en el fútbol nunca se sabe. Hoy estoy acá y quizá el próximo mercado pueden surgir cosas nuevas, porque esto es así. Ojalá se me dé esa posibilidad (jugar en Boca) porque es algo que lo sueño”.

DATOS CLAVES