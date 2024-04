Una vez más, las deudas complican el presente económico de Independiente. A falta de cada vez menos para un nuevo mercado de pases, el Rojo recibió una inhibición de parte de Mazatlán de México por la ficha de Sebastián Sosa, quien estuvo en el club entre 2020 y 2022.

La suma que reclama el conjunto azteca es de 95 mil dólares, por el segundo préstamo del arquero al equipo de Avellaneda. La FIFA lo obliga a pagar y ya no hay lugar para apelar. Si no lo hace, no podrá fichar jugadores en el próximo mercado de pases.

Todo esto se da mientras el arquero en cuestión se encuentra imputado en un caso de abuso sexual. El jugador se encontraba en Vélez Sarsfield, pero se le suspendió el contrato una vez se salió a la luz la denuncia contra él y otros tres compañeros.

Los números de Sebastián Sosa en Independiente

Sosa disputó un total de 85 partidos con la camiseta de Independiente, donde obtuvo 31 vallas invictas y recibió 90 goles. En total, acumuló apenas 10 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado. Allí supo destacarse mucho en las definiciones por penales.

Cómo está la situación de Sosa con la Justicia

Sebastián Sosa es el único de los cuatro acusados que se encuentra en libertad tras pagar una caución de 50 millones de pesos por ser “partícipe secundario” del hecho.

En las últimas horas, se dio a conocer la declaración del arquero en los tribunales de Tucumán, donde le habló a la jueza Laura Casas y a la denunciante. Allí aseguró que es inocente y que no presenció el abuso porque se quedó dormido.

Qué dijo Sosa en su declaración

“Soy inocente, me considero inocente“, repite en varias oportunidades el uruguayo durante su relato. “No creo haber cometido ningún delito con invitar a alguien a participar de tomar algo“, agrega en su declaración.

Además, el ex-Boca se dirige directamente hacia la denunciante, repitiendo lo que le dijo en otras oportunidades: “Hasta que te vi visualmente, te vi bien, después me dormí. No puedo ser por ahí testigo de algo que no vi, porque estaba dormido, entonces no reconozco lo que pasó”.

“Yo puedo entender que ella esté pasando mal, pero todos la estamos pasando mal. Durmiendo días en una comisaría, saliendo expulsados, dando una imagen espantosa… 37 años tengo, 20 de carrera y nunca tuve nada como para decir ‘este tiene antecedentes de algo o tendencias de algo‘”, remarca el arquero.