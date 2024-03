Este lunes por la tarde Ricardo Enrique Bochini preocupó a seres queridos e hinchas de Independiente luego de sufrir un accidente automovilístico en Ciudad Evita, localidad del partido de La Matanza en la Provincia de Buenos Aires.

Según informó el portal Doble Amarilla, la leyenda del Rojo se encontraba conduciendo en su auto particular en la ruta 21 hasta que impactó contra un camión.

Afortunadamente, el “Bocha” no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro. La noticia ya le fue trasladada a su familia para generar tranquilidad tras la peligrosa maniobra que protagonizó en el conurbano.

Posteriormente, Bocha filmó un video para llevarle la tranquilidad a sus allegados: “Les quiero decir que estoy bien, vine al hospital a hacerme estudios y no hubo ningún problema, tengo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por llamarme, el auto quedó destruido pero gracias a Dios no me pasó nada“.

Así quedó el auto de Bochini tras el accidente

El periodista de La Red, Matías Martínez, difundió imágenes de lo ocurrido en Ciudad Evita. El frente del auto de Bochini quedó completamente destrozado.

El preocupante antecedente

En 2007, Bochini volcó con su auto en la RN 14 y debió ser internado en Palermo, con una posterior evolución favorable pese a los golpes que sufrió en el accidente.

Según pudo constatar Roberto Peidró, por aquel entonces médico de Independiente, el Bocha había sufrido una lesión cortante en el tobillo izquierdo, un golpe en la zona costal torácica y abdominal superior izquierda, con dolor en las costillas pero sin fracturas.

“Me dijo Bochini que iba a pasar a un camión y cuando apretó los frenos el auto se le fue 10 o 20 metros sobre el campo y volcó, aunque no recuerda si fueron uno o varios vuelcos”, había comentado Peidró sobre lo ocurrido.