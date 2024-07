Disputar los Juegos Olímpicos es lo máximo a lo que aspiran la mayoría de los deportistas del mundo. La experiencia no solo se centra en la competencia, sino también en convivir con gente de otros países y de otras disciplinas. Steven van de Velde, jugador de Beach Volley de Países Bajos, es uno de los pocos que no podrá disfrutar de eso.

El voleibolista de 29 años representará a su país en estos JJ. OO., pero estará alejado de los micrófonos y de la Villa Olímpica. ¿El motivo? Hace 10 años fue condenado por haber violado a una menor de 12 años y, pese a haber cumplido con la sentencia, su participación genera mucha controversia.

El Comité Olímpico Internacional (COI) dejó en las manos del Comité neerlandés la decisión de dejar participar o no a van de Velde. Finalmente, el personaje en cuestión fue autorizado, pero con dos condiciones: estará apartado de los demás deportistas durante la competencia y se evitará todo tipo de contacto con la prensa.

Van de Velde hará duple con Mathew Immers y buscará llevar la bandera de su país a lo más alto en estos Juegos Olímpicos.

Steven van de Velde disputará los Juegos Olímpicos representando a Países Bajos. (Foto: IMAGO)

La condena por violación de van de Velde en 2014

Cuando el deportista tenía 19 años, viajó de Ámsterdam a Reino Unido para conocer personalmente a una niña de 12, con quien venía manteniendo conversaciones por Facebook. En su encuentro en Londres, mantuvieron relaciones sexuales cuando la madre de la menor no se encontraba en la casa.

La familia se enteró de lo sucedido al día siguiente, cuando la joven fue a un hospital en busca de una pastilla anticonceptiva. El deportista fue llevado a la Justicia británica y fue condenado a 4 años de prisión. Aseguran que el voleibolista era consciente de la edad de la víctima.

Las normas neerlandesas le permitieron van de Velde cumplir la condena en su país. Si bien la sentencia era de 4 años, fue liberado a los 12 meses. De ahí en adelante, volvió a jugar al beach volley, compitió y logró clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

En diálogo con BBC Sport, el Comité Olímpico Neerlandés aseguró que “Van de Velde buscó y recibió asesoramiento profesional. Demostró a los que le rodeaban autocrítica y reflexión“. Sobre su pasado, el propio deportista expresó: “No puedo dar marcha atrás, así que tendré que asumir las consecuencias. Ha sido el mayor error de mi vida“.

“Se me ha tachado de monstruo sexual, de pedófilo. Y no lo soy, de verdad que no“, agregó.