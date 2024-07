Este miércoles, dos días antes del acto inaugural, comenzará a disputarse el fútbol en los Juegos Olímpicos de París, con participación de las 16 selecciones que integran los cuatro grupos en que fue organizado el torneo masculino. El turno de la Selección Argentina será desde las 10 de la mañana, ante Marruecos en Saint Etienne.

Un detalle que llamó la atención previo al inicio de la competencia no involucra al equipo que conduce Javier Mascherano sino a un posible rival en caso de acceder a instancias de playoffs para pelear por medallas. Y es que la organización, en coordinación con el Gobierno de Francia, dispuso la custodia de agentes de la policía de élite para custodiar a la Selección de Israel, que comparte grupo con Paraguay.

Según informó AFP, ya se está desplegando una unidad antiterrorista para proteger tanto al seleccionado israelí como a sus fanáticos en el Parque de los Príncipes, casa del PSG que será sede del partido de mañana ante Malí. Los efectivos pertenecen a la Brigada Francesa de Búsqueda e Intervención y el operativo consiste en formar un “anillo de acero” desde la previa a la finalización del encuentro, blindando cualquier posibilidad de ataque, en una tarea de prevención que encuentra mayores justificativos en las manifestaciones en favor de Palestina que han tenido lugar en la capital del país durante los últimos días.

Otro factor que hace que el duelo entre las selecciones de Israel y Malí concentre el grueso de los esfuerzos en materia de seguridad en una jornada de miércoles que tendrá un total de ocho partidos es la tensión existente entre estos dos países desde que en 1973 rompieran todo tipo de lazos diplomáticos, en plena Guerra de Yom Kipur en la que intervinieron numerosos países africanos musulmanes.

Así está equipada la policía especial que custodia a la delegación israelí.

En Francia ya habían generado especial preocupación las denuncias de atletas israelitas de amenazas durante la previa de los Juegos Olímpicos, algo que fue confirmado por funcionarios del Gobierno local. Y allí se explica la que será la primera presencia de una milicia fuertemente armada que tendrá el evento deportivo, incluso antes de su inauguración formal.

El polémico pedido de un diputado francés contra Israel

Otro episodio que generó incomodidad a la delegación israelí fue la pública manifestación de un diputado de la extrema izquierda en contra de su participación en los Juegos Olímpicos: “La delegación israelí no es bienvenida en París. Los atletas israelíes no son bienvenidos en los Juegos Olímpicos de París”, dijo Thomas Portes, de Francia Insumisa, en un pedido para que como sucederá con Rusia en pleno conflicto bélico no se permita a los atletas israelitas competir bajo su bandera.

La masacre que marcó la historia de los Juegos Olímpicos

En pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos que en 1972 se celebraron en Munich, el 5 de septiembre tuvo lugar la mayor masacre en la historia de la justa deportiva por excelencia. Ocho terroristas palestinos identificados con el movimiento Septiembre Negro tomaron como rehenes a 11 miembros de la delegación israelí dentro de la villa olímpica, en reclamo de la liberación de prisioneros recluidos en Israel. El improvisado operativo policial con que se intentó aplacar la situación salió tremendamente mal y derivó en el asesinato de todos los rehenes, la muerte de cinco terroristas y de un policía.