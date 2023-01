Miguel Ángel Russo es sin dudas uno de los entrenadores en actividad más icónicos de nuestro país. Con 66 años y un extenso palmarés, el DT se hizo cargo a fines de diciembre de Rosario Central, donde reemplazará nada menos que a Carlos Tevez tras su salida a fines de 2022.

Con tamaña responsabilidad en uno de los clubes que más lo representa en Argentina, Russo se instaló en La Serena, Chile, donde el Canalla ya disputó un amistoso ante Universidad de Chile y hará lo propio este martes frente a Coquimbo.

Y desde allí, el experimentado entrenador habló con Bolavip Chile en un mano a mano imperdible en el que, entre otros temas, se refirió a la eterna dicotomía entre Lionel Messi y Diego Maradona y la eterna pregunta sin respuesta: ¿cuál de los dos es más grande?



Al respecto, Russo, campeón de la Copa Libertadores de América con Boca en 2007, dejó una contundente frase que lo hace volcar la balanza ante el crack nacido en Villa Fiorito: "Messi está protegido".

"Messi y Maradona no se pueden discutir. La única diferencia que encuentro es que Maradona jugó sin fair play y Messi juega con fair play, que cambia completamente el juego. Maradona era duramente castigado. Messi está protegido por las reglas, que está muy bien, pero es la gran diferencia que veo", amplió Russo en la charla con Bolavip Chile.



Pero además, el nacido en Lanús afirmó: "No significa que uno sea más que otro, pero Maradona sufrió más y tuvo que competir en otro tipo de condiciones. Messi tuvo la suerte que no".

+ Su chance en la Selección Argentina

El DT de Central también se refirió a la chance que tuvo de dirigir a la Selección Argentina, algo que finalmente no se terminó dando aunque estuvo "a punto".

"Estuve a punto muchas veces, pero no. Son etapas, estuve muy cerca, una noche me acosté siendo el técnico y a la mañana ya no era. Son cosas que pasan en el fútbol", concluyó.