VIDEO | El picante cruce que no se vio entre Messi y un jugador de Arabia Saudita

Luego de una histórica derrota de la Selección Argentina a manos de Arabia Saudita en la primera jornada del Mundial de Qatar, todos los focos apuntan al funcionamiento general del equipo, pobre en su debut mundialista, y Lionel Messi no quedó excento de las críticas a pesar de su gol de penal en el primer tiempo.

El capitán fue de mayor a menor con el pasar de los minutos y se lo vio algo desconectado en la etapa complementaria. Para colmo, los rivales también hicieron su juego e intentaron sacar de quicio al mejor futbolista del mundo para evitar que vuelva a meterse en partido. ¿Funcionó? Parece que sí.

En un tramo del cotejo, el jugador árabe Ali Albulayhi se le plantó al "10" por una jugada en particular que no le gustó y se pasó un poco de la raya: palmadas en la espalda, insultos y topeteo. Una imagen más que particular en pleno debut mundialista para ambas selecciones.

La respuesta de Leo fue completamente serena. Messi no quiso entrar en el juego de Ali Albulayhi, a pesar de las reiteradas provocaciones, y no hizo más que sonreirle en la cara para demostrarle la poca importancia que le daba a sus palabras. Una manera astuta para salir de aprietos.