Lionel Messi llegaba a la tierra donde se hacen las mejores películas, eso era conocido, pero ni siquiera los mejores guionistas de Estados Unidos hubieran escrito que su historia en Inter Miami iba a empezar de una forma tan perfecta. Ni si quiera el mismo David Beckham lo podía creer al punto que casi sufre un accidente.

El 7 de junio de 2023 quedara marcado en la historia del fútbol como el día en el que Leo Messi empezó a cambiar la forma de ver, jugar y sentir el balompié en Estados Unidos. El jugador argentino anunció que se convertiría en nuevo refuerzo de Inter Miami y el sueño que Beckham pensó desde el 27 de febrero de 2020 se empezaba hacer realidad.

Inter Miami vs. Cruz Azul por la primera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023 fue el partido elegido para el debut de Lionel Messi. El ’10’ argentino empezó en el banco de suplentes y a los 9 minutos del segundo tiempo ingresó a la cancha del estadio DRV PNK frente a la atenta mirada de David Beckham y celebridades como LeBron James y Kim Kardashian.

Gerardo ‘El Tata’ Martino ya era consciente de lo que Leo Messi podía hacer en una cancha de fútbol y por eso no dudó en decirle a DeAndre Yedlin, defensor de Inter Miami, que el jugador argentino iba a meter el tiro libre que tenían al último en el partido del 21 de julio de 2023. ¡Dicho y hecho! Golazo de Lionel y la Revista Times, de Estados Unidos, reveló lo que no se sabía de la reacción de Beckham.

Según Antenna, empresa de análisis, el día del debut de Messi en Inter Miami Apple TV añadió unas 110.000 suscripciones en USA al MLS Season Pass para ver los partidos de Leo en su nuevo equipo. Fue el mayor aumento en la historia de este servicio de streaming y representó un incremento del 1.700 por ciento respecto al día anterior. Con este contexto, cómo no entender lo que faltaba por conocer de David Beckham tras el primer gol del ’10’ argentino vestido de rosa.

Lo que no se sabía de Beckham tras el primer gol de Messi en Inter Miami

David Beckham participó del artículo publicado por la Revista Times el 5 de diciembre de 2023 luego de que se diera a conocer que le dieron el premio a Lionel Messi como Atleta del Año 2023, y ahí reveló que casi sufre un accidente tras ver el gol y debut de Leo en Inter Miami porque no se sentía en condiciones para regresar con normalidad a su casa. ¡Oh, oh! “Recuerdo que me subí al auto en el camino de regreso y le dije a Victoria (su esposa): ‘Ni siquiera estoy seguro de poder conducir a casa’. No podrías haberlo escrito mejor. Fue para la MLS y para América (USA). Fue por el futuro del juego”, afirmó el exjugador inglés.

Una de las cosas que más impresionó a Beckham de Messi en Inter Miami

Más allá de resaltar el profesionalismo de Lionel Messi al ser el primero en llegar y el último en irse de los entrenamientos de Inter Miami, David Beckham le destacó a la Revista Times el consejo que Leo le dio a David Ruiz: “Una de las mejores cosas que escuché decir a uno de nuestros chicos de la academia fue en una entrevista que le preguntaron: ‘¿Leo te ha dado algún consejo desde que llegó?’. Y el consejo fue: ‘Camina más. Camina más en el juego. Porque ves más’. Eso es lo que hace grande a Leo”.