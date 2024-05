El bombazo del día provino acerca del futuro de Ángel Di María. Es que tras la negativa de regresar a Rosario Central debido a lo acontecido con las amenazas que recibió su familia que fueron vinculadas con grupos narcotráficos. Las negociaciones con el Canalla estaban entabladas e iban rumbo a buen puerto, pero la inseguridad y el contexto extrafutbolístico hicieron que todo colapse. Ahora, su destino sería Inter Miami.

El periodista Leo Paradizo reveló en ESPN que “las charlas de Di María con Inter Miami ya han comenzado y él evalúa seriamente la posibilidad de ir a jugar con Messi a partir de julio”, ya que en Benfica se le vence el contrato y no dio indicios para renovarlo. Además, el jornalista agregó: “A Fideo le gusta y la posibilidad está“.

Por más que Di María desee arribar a Inter Miami y que las “Garzas” lo pretendan como refuerzo top a partir del 1 de julio, lo cierto es que antes de concretarse su fichaje, en Inter deben resolver una cuestión importante puertas adentro. Es que en concreto, para que el Fideo se sume a las filas del conjunto estadounidense, primeramente se debe acomodar el límite salarial y el cupo de extranjeros.

Actualmente, Leo Messi, Sergio Busquets y Leonardo Campana son los “jugadores designados” de Inter Miami y actualmente posee otros futbolistas con TAM (dirección asignada de dinero), que reciben otro tipo de sueldos para no sobrepasarse del límite salarial. En este grupo se encuentran Jordi Alba, Luis Suárez y podría sumarse Campana para dejarle su lugar en los “DM” a Di María.

Respecto al cupo de extranjero, la MLS se maneja con una forma inédita en el mundo, en el que un equipo puede -literalmente- comprar una plaza de extranjero en otro club. Es que la liga estadounidense tiene un total de 233 plazas foráneas para repartir en los 29 equipos y cada uno puede intercambiar, a cambio de dinero, sus espacios para extranjeros entre franquicias.

Inter Miami tiene todos sus cupos ocupados y para poder concretar el arribo de Ángel Di María, deberán negociar con otro club que tenga una plaza disponible. Una vez que el conjunto de la Florida concrete dichos movimientos tanto económicos como de expansión de extranjeros, podrán cerrar el fichaje del campeón del mundo para su delantera.

Los extranjeros que juegan en Inter Miami

Como argentinos, se encuentran Leo Messi, Federico Redondo, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt, Nicolás Freire y Franco Negri. Además se encuentran el uruguayo Luis Suárez, el ecuatoriano Leonardo Campana, el finlandés Robert Taylor, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, los paraguayos Diego Gómez y Matías Rojas, y el ucraniano Sergiy Kryvtsov.

Por qué Di María no irá a Rosario Central

“La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo“, declaró hace un tiempo Fideo, despertando ilusión en Rosario. Sin embargo, por diversas circunstancias, eso no sucederá.

La inseguridad, las amenazas que recibió su familia y los enfrentamientos y operativos policiales influyeron mucho en la decisión del jugador. El periodista Gastón Edul, soltó: “La intención de volver estaba clara pero el contexto de la ciudad va a hacer que, seguramente, priorice la seguridad de su familia“.

Los otros clubes que buscan a Di María

Desde Arabia Saudita hubo sondeos y ganas de tentar a Fideo, algo que lograron con otras tantas estrellas del fútbol mundial. También aparecieron Gremio e Inter de Porto Alegre, buscando el regreso del jugador al fútbol de Sudamérica. Además, Benfica le hizo una oferta de renovación, pero su elección sería no continuar en Portugal.