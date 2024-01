El triunfo de Victoria Azarenka en la primera ronda del Australian Open, en tres sets ante la italiana Camilia Giorgi, coincidió con la premiación de Lionel Messi con el tercer FIFA The Best de su carrera. Conocedora de lo que es ser mejor del mundo en un deporte, pues llegó a liderar el ranking femenino en 2012, la bielorrusa hizo referencia a su admiración por el argentino desde tierras oceánicas.

“No sabía que había ganado el The Best pero no me sorprende. Para ser honesta me gusta lo humilde que es, es un jugador de futbol increíble pero verlo con sus hijos, su esposa. Con un jugador con tanto status es difícil mantener los pies sobre la tierra y mantener tus prioridades”, expresó cuando fue anoticiada de un nuevo galardón en la carrera del ahora jugador de Inter Miami, de lo que no había tomado nota por encontrarse enfocada en su partido.

“Vi muchos videos de él sentado en el pasto, yendo a ver los partidos de sus hijos. Me gusta mucho eso, me hace conectar con mis hijos. Voy a verlos jugar al fútbol, al hockey… Me siento en mi silla playera a verlos y es muy divertido”, añadió sobre el punto de conexión que siente tener con Messi.

Consultada por si había tenido alguna vez la oportunidad de conocer al ganador de ocho Balones de Oro y tres FIFA The Best, Victoria Azarenka mostró que también las estrellas del deporte pueden verse sobrepasadas por la admiración: “Personalmente no lo conocí. Sí fui a verlo a algunos partidos. No sé si estoy preparada para conocerlo”, aseguró.

Federer, otra estrella del tenis que se rindió ante Messi

En una edición especial de la revista The Times sobre los personajes más influyentes de 2023, Roger Federer, para muchos el mejor tenista de la historia, se encargó de escribir la columna sobre Lionel Messi y sus palabras no tardaron en dar la vuelta al mundo.

“Los récords de goles y campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser recordados acá. Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Eso es tan difícil de lograr y luego mantener. Gambetea como un mago y sus pases son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión“, argumentó.

“Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo. Al crecer, Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos a ambos. Ellos me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo”, concluyó.

Messi vuelve a la acción

Los fanáticos de Lionel Messi alrededor del mundo podrán volver a verlo en acción en el amistoso de pretemporada que Inter Miami disputará este viernes 19 de enero visitando a la Selección de El Salvador en el Estadio Cuscatlán.