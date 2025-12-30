“Messi no estará a la altura en el Mundial”: ¿Por qué se dijo eso?

Se cierra el año y hacemos una evaluación: Leo Messi sigue siendo considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Cómo fue su 2025? ¿Fue un año positivo? ¿Mantiene plena vigencia? ¿Nos ilusiona de cara al Mundial 2026 o fue simplemente bueno en su contexto?

El mes futbolístico de Leo Messi en diciembre comenzó y terminó el 6 de ese mes con la final de la MLS Cup, donde Inter Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps, equipo que contaba con Thomas Müller como figura. Las Garzas iban perdiendo y jugaban peor en la primera mitad, dominada claramente por Vancouver.

Sin embargo, en la segunda parte Messi tomó el control: asistió a Rodrigo De Paul y a Tadeo Allende —un socio clave durante toda la temporada— y el equipo dio vuelta el partido para conquistar el título número 47 en la carrera de Leo. Fue la primera MLS Cup en la historia de Inter Miami, lograda además en el Chase Stadium de Florida.

Con este trofeo, Messi suma ya cuatro títulos con el club: la Leagues Cup (2023), la Supporters’ Shield (por ser el mejor de la fase regular), el título de la Conferencia Este y ahora la MLS Cup. El gran objetivo pendiente es la Concacaf Champions Cup.

Lionel Messi en Inter Miami. (Foto: Getty).

Messi cerró un año individual espectacular: fue elegido MVP de la MLS por segundo año consecutivo (algo que solo había logrado Preki en la historia), recibió el 70,43% de los votos de un panel de exjugadores, capitanes y especialistas, lideró la tabla de goleadores con 29 tantos en 28 partidos y la de asistencias con 19.

Publicidad

Publicidad

Además, integró el XI ideal de la temporada y ganó la Bota de Oro. En total, durante 2025 marcó 46 goles en 53 partidos, una cifra que lo ubica entre las grandes estrellas mundiales: solo superado por Harry Kane (58), Erling Haaland (52) y Kylian Mbappé (con unos 20 goles más que Leo).

ver también La postura de Manuel Pellegrini a la posible salida de Gio Lo Celso al Inter Miami de Lionel Messi

La IFFHS lo posicionó como el cuarto mejor playmaker del planeta, detrás de Vitinha, Pedri y Lamine Yamal. Tras la final, el mes de Messi se centró más en lo extrafutbolístico. Declaró que 2025 fue un gran año para él en Inter Miami, donde se cumplió uno de sus principales objetivos. Despidió públicamente y en privado a Jordi Alba y Sergio Busquets, que se retiraron del fútbol profesional. Se confirmó que Luis Suárez jugará una última temporada más en el club.

David Beckham expresó su deseo de que Messi se quede a vivir en Miami tras el retiro, aunque sabe que el capitán tiene fuerte inclinación por regresar a vivir cerca del Camp Nou en Barcelona. En India le rindieron un homenaje monumental con una estatua de 21 metros ante miles de personas. También hubo polémica por la reventa de entradas para sus partidos.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a la Selección Argentina, se conoció el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026: Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, con posibles cruces en octavos ante Uruguay o España. Además, se confirmó la Finalissima para fines de marzo de 2026, otro título que Messi podrá disputar. Inter Miami anunció su gira de pretemporada 2026 por Sudamérica: jugará la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima en Perú, y visitará Colombia y Ecuador.

Lionel Messi con la casaca de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Dos noticias que impactan directamente en Messi: Thomas Müller, tras la final de MLS, declaró que le resulta difícil imaginar que Messi repita su nivel de la liga estadounidense en un Mundial. Habrá que ver si Leo usa esas palabras como motivación extra.

Publicidad

Publicidad

Giovani Lo Celso, habitual en las convocatorias de Scaloni, está muy cerca de fichar por Inter Miami. Actualmente suplente en Betis y con poco rodaje, el mediocampista de 31 años llegaría a una liga de menor exigencia justo antes del Mundial, pero con la chance de compartir equipo con Messi y disputar títulos con Argentina (Finalissima y el propio Mundial).