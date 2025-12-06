Es tendencia:
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports y AppleTV por la final de la MLS: minuto a minuto

En el Chase Stadium, Inter Miami y Vancouver Whitecaps definen al campeón de la MLS. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

¿Qué premio obtiene el campeón?

Quien resulte campeón de la MLS, se clasificará al Campeones Cup, donde se enfrentará al ganador de la Liga MX. En cuanto a la Concachampions, podrá acceder el ganador de la Leagues Cup.

¿Qué pasa si el partido termina empatado?

En el caso de una igualdad a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, habrá una prórroga con dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, el campeón se definirá por penales.

La posible formación de Vancouver Whitecaps vs. Inter Miami

Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sørensen.

La posible formación de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps

Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Por Julián Mazzara

Inter Miami y Vancouver Whitecaps definen al campeón de la MLS.
Inter Miami y Vancouver Whitecaps definen al campeón de la MLS.

Este sábado 6 de diciembre, se enfrentan Inter Miami y Vancouver Whitecaps por la final de la MLS en el Chase Stadium. El encuentro comienza a las 16:30 horas y se puede ver por TNT Sports y AppleTV. Además, el árbitro es Drew Fischer.

