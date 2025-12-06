Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports y AppleTV por la final de la MLS: minuto a minuto

En el caso de una igualdad a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, habrá una prórroga con dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, el campeón se definirá por penales.

Quien resulte campeón de la MLS, se clasificará al Campeones Cup, donde se enfrentará al ganador de la Liga MX. En cuanto a la Concachampions, podrá acceder el ganador de la Leagues Cup.

Este sábado 6 de diciembre, se enfrentan Inter Miami y Vancouver Whitecaps por la final de la MLS en el Chase Stadium. El encuentro comienza a las 16:30 horas y se puede ver por TNT Sports y AppleTV. Además, el árbitro es Drew Fischer .

