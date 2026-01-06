Messi reveló quién fue el culpable de su llegada trunca a River: “Me ofrecían pagarme todo”

En más de una ocasión, se habló de la historia que unía a River con Lionel Messi, quien fue a realizar una prueba para poder jugar en el club situado en el barrio porteño de Núñez, luego de que desde Newell’s no se hiciera cargo del tratamiento que requería para mejorar su salud y así también poder fortalecer su crecimiento.

Barcelona fue quien terminó llevándose a la Pulga, y lo que pasó es de público conocimiento. En los hechos, hay un detalle en todo este litigio que salió a la luz después de muchos años, y fue por una declaración que hizo el propio futbolista de Inter Miami, quien lo reveló en una entrevista con Luzu TV, junto a Nicolás Occhiato y Diego Lewkowicz.

“Fui a River por mi cuenta. Hice una prueba, me quedé entrenando. A los 10 días volví y River me dijo que quería que me quede, que se hacían cargo del tratamiento“, explicó en primera instancia. A lo que agregó: “Me hubiese quedado en la pensión. Pero me dijeron que por el pase no podían hacer nada, que tenía que ir yo a Newell’s a pedirlo. Y cuando fui, obviamente no me lo daban. Ahí se cortó todo“. Sin embargo, hubo una complicación que truncó todo e impidió que se pusiera la banda roja en el pecho.

Messi recordó que no fue exclusivamente la institución rosarina, sino hubo una persona en particular quien complicó todo: “El tratamiento en Newell’s era muy caro, el club dijo que se iba a hacer cargo. La empresa de mi viejo se hacía cargo de una parte, pero así y todo no llegábamos. Nosotros vivíamos en Zona Sur y teníamos que ir hasta Malvinas, la otra punta de Rosario. Le hacían ir todos los días a mi vieja a buscar plata y cuando le decían que se la iban a dar, le daban 5 o 10 pesos. La caminaban“, indicó. A lo que amplió: “A veces le decían ‘no está el tipo que te la tiene que dar’… Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s. Con las personas que estaban en ese momento, no con el club. Porque, entre comillas, por eso después pasó todo lo que pasó. Que me fui a Barcelona, que la mitad de la familia se separó…”.

¿Por qué no firmó en River?

Eduardo Abrahamian, el encargado de darle la prueba a Lionel Messi en el Millonario, quedó deslumbrado con el nivel que presentó y quiso ficharlo de inmediato, pero hubo un problema que lo impidió: “Yo dije: este chico de acá de River no se va. Me los llevé al papá y a él a la oficina para hacerle la ficha, la hicimos, pero nos faltaba que viniera la madre a firmarnos, tenían que firmar los dos. El padre firmó y Lionel también, pero la mamá nunca vino”, reveló en diálogo con Radio La Red, en octubre de 2024.

“Si la mamá firmaba, ya teníamos la ficha completa y luego había que traer el pase desde Newell’s, que no lo quería dar, pero en ese caso se podía manejar a través de la Liga Santafesina porque Newell’s no estaba afiliado a la AFA para jugar el fútbol infantil, entonces se podía hacer un pase interliga que incluso era un trámite más rápido. Nosotros estuvimos esperando que Celia viniera a firmar, pero nunca volvieron. Yo quería que él jugara en River, era lo único que quería. Ellos al poco tiempo se fueron a Barcelona y bueno… todo lo que pasó después”, concluyó.

