Llegar a un nuevo sitio de trabajo nunca será fácil porque habrá un ambiente diferente, conocerás a nuevos compañeros y serás el centro de atención. Ni siquiera si eres Lionel Messi dejarás de pasar por esta tensión, pero nada mejor para romper el hielo que un gesto que demuestre la gran humildad que tienes.

Leo Messi llegaba al Inter Miami tras haberlo ganado todo en el mundo del fútbol. Un campeón del Mundial con la Selección Argentina empezó a revolucionar al equipo de David Beckham y los hermanos Mas que, inicialmente, no iba a estar preparado estructuralmente para el arribo del ’10’ argentino.

“Personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos”, le dijo Nick Marsman a ESPN, antes de que Inter Miami decidiera no contar más con sus servicios como arquero.

Y algo de razón iba a tener Marsman. Inter Miami presentó a Lionel Messi el 16 de julio de 2023 y Leonardo Campana, delantero ecuatoriano, no tenía entradas para ver la presentación de su nuevo compañero. En este escenario apareció Leo para empezar a ganarse la confianza de sus compañeros. El mismo capitán del equipo hasta ese entonces lo iba a revelar.

“No conocía a Messi y no sabía tampoco que ya estaba en el chat del plantel. Campana necesitaba entradas para el evento del domingo y ahí apareció Messi con: ‘¿Cuántas necesitas?”’, contó DeAndre Yedlin, el excapitán de Inter Miami, para empezar a dar la gran pista sobre los gestos de Leo que iban a impresionar a sus compañeros.

Lo que hizo Messi en el grupo de WhatsApp de Inter Miami para ganarse la confianza

La Revista Times publicó una palabras de DeAndre Yedlin que revelaron lo que hizo Leo Messi en el grupo de WhatsApp de Inter Miami para ganarse la confianza de sus compañeros: “Él sólo quiere ser parte del grupo. Por ejemplo, se unió a una cadena de mensajes de texto del equipo y se ofreció a ayudar a conseguir entradas adicionales para los amigos y familiares de los jugadores. Fue realmente agradable verlo, especialmente para los jugadores más jóvenes”.

La advertencia que Lionel Messi hizo sobre Inter Miami para el 2024

Apple TV estrenó el sexto capítulo de la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) y para empezar a palpitar lo que será la temporada 2024 de Inter Miami, Lionel Messi hizo una firme advertencia: “Ahora va a haber mucho tiempo de trabajo, de táctica, de movimientos que tienen que salir sin pensarlo. El conocimiento creo que nos va a hacer crecer mucho más como equipo, pero el pensamiento es que vamos a intentar pelear por todo. Que vamos a tener un grupo para intentar conseguir los objetivos. Después es una temporada muy larga, muchos partidos. Puede pasar de todo, pero estamos confiados de que empezando de cero nos va a ir muy bien”.