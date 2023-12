Lionel Messi y Cristiano Ronaldo estuvieron cerca, muy cerca de revivir una rivalidad que los tuvo por nueve años compitiendo en la misma liga. Aquellos duelos de máxima tensión entre Real Madrid y FC Barcelona en España se hubieran podido repetir con distintos equipos en Arabia Saudita.

El mismo Leo Messi lo confesó. El jugador argentino decidió no renovar con París Saint-Germain tras dos temporadas en las que registró 32 goles, 34 asistencias y dos títulos en la Ligue 1 de Francia. De inmediato, se empezó a especular sobre cuál sería el próximo equipo de Lionel y ahí llegó con grandes posibilidades la oportunidad de jugar en la misma liga que Cristiano.

Mientras que uno de ellos la puso a un nivel superior, el otro resaltó cualidades sin tener que poner a ninguna liga por encima de otra. Se empezó a instalar la narrativa que Cristiano Ronaldo podía cambiar de equipo y dejar el Al-Nassr, pero el 17 de julio descartó esta posibilidad, y habló del nivel de la MLS de Estados Unidos.

“No, tampoco. Creo que el campeonato de Arabia es mucho mejor que el de Estados Unidos“, respondió Cristiano cuando le preguntaron si iría a jugar como Lionel Messi a Estados Unidos. Ahora, llegó el turno para que Leo hablara de la Liga Árabe y… ¿Le contestó al delantero portugués? Nada que ver, una lección iba a llegar.

Lionel Messi le concedió una entrevista a la Revista Times, de Estados Unidos, después de recibir el premio como el Mejor Atleta del Año 2023, y luego de confesar que la prioridad era regresar al FC Barcelona tras la salida del PSG, habló de la Liga de Arabia Saudita como una de las opciones que tuvo. Aquí llegó la lección a CR7 porque no la puso por encima de ninguna otra liga para tener que destacarla como sí lo hizo Cristiano Ronaldo con la MLS.

La lección que Messi le dio a Cristiano por hablar del nivel de la MLS

“También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país (Arabia Saudita) y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”, le dijo Leo Messi a la Revista Times.

El equipo que estuvo a punto de impedir la llegada de Leo Messi a Inter Miami

Hasta el mismo David Beckham llegó a preocuparse. Luego de que el exjugador inglés admitiera que “el que realmente me preocupaba era el Barcelona. Nunca llegó a despedirse de la afición ni del club”, Lionel Messi le confesó a la Revista Times, el 5 de diciembre de 2023, el equipo que estuvo a punto de impedir su llegada a Inter Miami. “Mi primera opción era volver a Barcelona, ​​pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió”.