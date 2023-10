A falta de poco más de cinco minutos para el final del partido disputado entre la Selección Argentina y la Selección de Paraguay, que terminó con triunfo del local por 1 a 0 gracias al gol de Nicolás Otamendi, ocurrió un cruce poco usual, que tuvo como protagonistas principales a Lionel Messi y Antonio Sanabria.

Luego de ir en búsqueda de la pelota, con el juego pausado por una infracción, el capitán argentino tuvo un cruce de palabras con el delantero paraguayo, quien luego de que la Pulga se corriera unos metros escupió, y este hecho rápidamente se viralizó, acusando a Sanabria de haber escupido a Messi.

Horas después de que finalice el encuentro, salió a la luz un nuevo video de este cruce entre los dos futbolistas, con otro ángulo, y allí claramente se ve que Antonio Sanabria espero a que Leo Messi se vaya de la escena, para luego escupir cerca de donde estaba parado, por lo que nunca quiso escupir al capitán argentino.

Un dato a tener en cuenta, es que los protagonistas de este hecho, compartieron equipo en la temporada 2013/14 en Barcelona, donde Messi era figura y Gerardo Martino tomó la determinación de promover al delantero paraguayo al plantel profesional, aunque nunca llegó a debutar de manera oficial en el Blaugrana, y luego fue transferido al Sassuolo de Italia.

Messi habló sobre lo ocurrido

En zona mixta, en la que atendió a la prensa, el capitán argentino se refirió a lo que sucedió, confesando que no vio el escupitajo, si no que se lo contaron en el vestuario. “No, la verdad que no lo vi. Me dijeron ahí, en el vestuario, que uno de ellos me había escupido”, explicó.

Y agregó, para calmar definitivamente las aguas: “La verdad que no sé ni quién es porque no sé quién es el chico este. No lo vi pero me dijeron ellos después. Pero tampoco quiero darle importancia, si no ahora va a empezar a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”.

Lionel Scaloni también se refirió a lo sucedido

El entrenador de la Selección Argentina, fue consultado al respecto en conferencia de prensa, y al igual que Messi, confesó no estar al tanto: “No lo vi y no opino de algo que no vi pero si hizo eso no está bien. Tampoco voy a pedir algo que no sé si se puede actuar o no. Vi la jugada del chico que le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía… pero si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”, señaló.

Antonio Sanabria reveló que no había escupido a Messi

Minutos después de haber finalizado el encuentro, el delantero paraguayo habló mano a mano con TyC Sports, y allí se defendió de las acusaciones: “Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente”.