Casemiro no renovará con Manchester United y tendría definido su próximo equipo post Mundial 2026

A lo largo de los últimos días, justo en la antesala a lo que fue el triunfo de Manchester United sobre Arsenal, en Emirates Stadium, se confirmó que el volante brasileño, Casemiro, no continuará jugando para los Red Devils. Sí, una vez que culmine la temporada, emigrará.

Los directivos del club inglés decidieron que no renovarán la ficha del ex Real Madrid, quien arribó para la temporada 2022-2023. Y según informaron desde Daily Mail, su futuro podría estar en el fútbol estadounidense, ya que LA Galaxy se encuentra deseoso de incorporarlo.

Al formado en São Paulo, que alcanza los 33 años, también lo buscan desde Arabia Saudita y el fútbol de su país. Pero, según la misma fuente, por el momento solo serían sondeos. Incluso, destacan que a los californianos les costaría económicamente sumar al mediocampista.

Riqui Puig, Gabriel Pec y Joseph Paintsil son los tres futbolistas de LA Galaxy que están designados como Jugadores Franquicia, cuyos salarios pasan el límite presupuestario. Como si fuese poco, el alemán Marco Reus tiene un contrato muy importante. Por eso mismo, deberán hacer una ingeniería muy importante.

Casemiro sabe que tiene chances de ser citado a la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que es uno de los jugadores que Carlo Ancelotti tiene en consideración. Por eso mismo, buscará encontrar un rumbo en el que le aseguren continuidad para formar parte de su tercera Copa del Mundo.

Pese a la situación económica que atraviesan los comandados por Greg Vanney, la nueva operación de rodilla que tendrá Puig, la cual generará que se pierda todo el año, abriría un camino más que importante para que arribe el oriundo de São José dos Campos.

