Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Casemiro no renovará con Manchester United y tendría definido su próximo equipo post Mundial 2026

El brasileño con pasado en Real Madrid tiene contrato hasta el 30 de junio, y es un hecho que no continuará ligado al club inglés.

Publicado por

Por julián mazzara

Casemiro no continuará luciendo la camiseta de Manchester United.
© Getty ImagesCasemiro no continuará luciendo la camiseta de Manchester United.

A lo largo de los últimos días, justo en la antesala a lo que fue el triunfo de Manchester United sobre Arsenal, en Emirates Stadium, se confirmó que el volante brasileño, Casemiro, no continuará jugando para los Red Devils. Sí, una vez que culmine la temporada, emigrará.

Los directivos del club inglés decidieron que no renovarán la ficha del ex Real Madrid, quien arribó para la temporada 2022-2023. Y según informaron desde Daily Mail, su futuro podría estar en el fútbol estadounidense, ya que LA Galaxy se encuentra deseoso de incorporarlo.

Al formado en São Paulo, que alcanza los 33 años, también lo buscan desde Arabia Saudita y el fútbol de su país. Pero, según la misma fuente, por el momento solo serían sondeos. Incluso, destacan que a los californianos les costaría económicamente sumar al mediocampista.

Riqui Puig, Gabriel Pec y Joseph Paintsil son los tres futbolistas de LA Galaxy que están designados como Jugadores Franquicia, cuyos salarios pasan el límite presupuestario. Como si fuese poco, el alemán Marco Reus tiene un contrato muy importante. Por eso mismo, deberán hacer una ingeniería muy importante.

Casemiro sabe que tiene chances de ser citado a la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que es uno de los jugadores que Carlo Ancelotti tiene en consideración. Por eso mismo, buscará encontrar un rumbo en el que le aseguren continuidad para formar parte de su tercera Copa del Mundo.

Casemiro no continuará luciendo la camiseta de Manchester United. (Getty Images)

Casemiro no continuará luciendo la camiseta de Manchester United. (Getty Images)

Publicidad

Pese a la situación económica que atraviesan los comandados por Greg Vanney, la nueva operación de rodilla que tendrá Puig, la cual generará que se pierda todo el año, abriría un camino más que importante para que arribe el oriundo de São José dos Campos.

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, se opone al Mundial 2026 en Estados Unidos

ver también

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, se opone al Mundial 2026 en Estados Unidos

Guido Rodríguez fue presentado en Valencia

ver también

Guido Rodríguez fue presentado en Valencia

DATOS CLAVES

  • Casemiro no renovará con Manchester United y podría emigrar a LA Galaxy, según Daily Mail.
  • La baja de Riqui Puig por todo el año permitiría económicamente el fichaje del brasileño.
  • El jugador de 33 años busca sumar minutos para ser citado por Carlo Ancelotti.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

Lee también
Julián Aude, la alternativa que maneja River para reforzar el lateral izquierdo
River Plate

Julián Aude, la alternativa que maneja River para reforzar el lateral izquierdo

Otra venta millonaria para Talleres: ofertón desde la MLS
Futbolargentino

Otra venta millonaria para Talleres: ofertón desde la MLS

LA Galaxy ofreció una suma millonaria para sacar de River a Pablo Solari
River

LA Galaxy ofreció una suma millonaria para sacar de River a Pablo Solari

Closs apuntó contra el arbitraje por el penal no cobrado a River ante Barracas
Fútbol Argentino

Closs apuntó contra el arbitraje por el penal no cobrado a River ante Barracas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo