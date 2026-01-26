Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, se opone al Mundial 2026 en Estados Unidos

Durante las últimas horas, Joseph Blatter fue la última personalidad que se opuso al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se celebrará entre junio y julio del año corriente. El ex presidente de la FIFA, apuntó directamente contra el país que tendrá la mayor cantidad de sedes.

Los acontecimientos geopolíticos que encabeza el gobierno presidido por Donald Trump, donde se destacan las restricciones para inmigrantes de diferentes países, son uno de los principales problemas que encuentran políticos europeos, como así también productores televisivos de Países Bajos. Y ahora, fue el ex mandatario.

Blatter que, entre 1998 y 2015 estuvo al frente de la Fédération Internationale de Football Association, a través de sus redes sociales lanzó un posteo que generó muchísima polémica: “Para los aficionados, solo hay un consejo: ¡aléjense de Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”, escribió a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Trump viene amenazando con aumentar los aranceles de aquellos estados europeos que se opongan a que Estados Unidos anexe a Groenlandia como territorio. Sucede que la isla perteneciente a Dinamarca se encuentra próxima al país norteamericano y sería clave para el mandatario nacido en New York por los recursos naturales que posee y la ubicación estratégica del macizo respecto al polo norte. Por lo tanto, hay muchísimas dudas respecto a lo seguro que sea viajar a la Copa del Mundo.

Cabe destacar que Dinamarca es miembro de la OTAN y también de la Unión Europea, y se ve amenazada por Estados Unidos ante el avance que pretende el realizar el presidente, que transita su segundo mandato, hacia las tierras gélidas de Groenlandia. Es por ello que, a modo de defensa hacia una de sus naciones aliadas, Alemania no descarta realizar un boicot a uno de los objetivos más importantes para EEUU este 2026: el Mundial.

A lo largo de las últimas horas, el político alemán Mark Pieth, al que Blatter menciona en su posteo, el pasado 22 de enero brindó una entrevista a Tagesanzeiger, donde dio su visión de lo que ocurre en Estados Unidos y sus conflictos: “El país mismo se encuentra en un estado de tremenda agitación. Lo que presenciamos a nivel nacional —la marginación de los oponentes políticos, los abusos de las autoridades migratorias, etc.— no incita precisamente a un aficionado a viajar allí”. Y añadió que “si un estado se ha convertido en un estado rebelde, no debería permitírsele organizar el Mundial. Esto está estipulado en los estatutos de la FIFA y también en su código de derechos humanos”. Aunque también señaló que “hay muchos precedentes. Y si miramos al futuro, la Copa Mundial de 2034, en términos de derechos humanos, se le ha otorgado a lo peor de lo peor: Arabia Saudita”.

Pieth continuó su discurso y destacó: “Incluso si no eres fan de Maduro, simplemente destituir a un jefe de estado es bastante problemático. La pregunta ahora es: ¿Debería convocarse un boicot? Pero hay algo aún más simple: ¿Tenemos que llegar a ese punto? El problema es que los jugadores probablemente tengan que hacerlo. Por otro lado, quizás sea hora de que asociaciones como la UEFA y las federaciones nacionales reaccionen. Dejaron que todo se descontrolara” añadió. De hecho, para finalizar, apuntó directamente contra el actual mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, de quien sostuvo que “juega este juego con virtuosismo. Pensemos en su concesión del premio de la paz. Es casi como si lo hubieran inventado; da la sensación de que es un comediante”, agregó.

¿Por qué Alemania busca boicotear el Mundial 2026?

Según informó el reconocido portal alemán BILD, ya hay políticos en aquel país europeo que barajan la posibilidad de boicotear el Mundial 2026 y bajarse de la contienda, algo que sería inédito en la historia del deporte alemán.

En concreto, el portavoz de política exterior del grupo parlamentario CDU/CSU, Jürgen Hardt, quien es un experimentado miembro del Bundestag y confidente de la Canciller de Alemania, declaró ante BILD: “La cancelación de la participación en el torneo solo se consideraría como último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump sobre la cuestión de Groenlandia”.

Además, BILD señala que Hardt sentenció que Trump ya había dejado claro “la importancia que tiene el Mundial para él”, por lo que supondría un golpe duro para el presidente estadounidense que una selección del calibre de Alemania se baje de la Copa del Mundo por sus avances en Groenlandia.

Gianni Infantino y Donald Trump. (Getty Images)

Cabe destacar que Die Mannschaft jamás canceló su participación en un Mundial. No lo hizo en 1978, cuando Argentina se encontraba bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, ni en 2018 con las tensiones existentes con Vladímir Putin y Rusia, ni con las acusaciones de múltiples violaciones de los derechos humanos que trajo Qatar 2022 consigo.

Lógicamente, quedará por definirse si finalmente los teutones avanzan con esta medida si la tensión entre Estados Unidos y Groenlandia escala. A priori, la amenaza del boicot a su participación en el Mundial ya fue informada en tierras germanas.

