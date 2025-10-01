Es tendencia:
Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy contra Australia por el Mundial Sub 20

El equipo de Diego Placente hace su segunda presentación en el certamen.

Por Marco D'arcangelo

Los jugadores de la Selección Argentina celebran el triunfo ante Cuba.
© GettyLos jugadores de la Selección Argentina celebran el triunfo ante Cuba.

En el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile, en el Estadio Elías Figueroa Brander la Selección Argentina se enfrenta con la Selección de Australia en búsqueda de sumar una victoria que le permita encaminar la clasificación a los octavos de final del certamen.

Luego de vencer 3 a 1 a Cuba en el debut, el equipo comandado por Diego Placente quiere sumar una nueva victoria para seguir con puntaje perfecto y quedar a un paso de la siguiente instancia de la competencia. Para este duelo, la Albiceleste no podrá contar con el expulsado Santiago Fernández.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Australia por el Mundial Sub 20

  • Si Argentina gana: en caso de quedarse con la victoria, el seleccionado de Diego Placente llegará a los seis puntos, quedará primero y con un pie en los octavos de final.
  • Si Argentina empata: una igualdad dejará a la Albiceleste con 4 puntos, y su ubicación en el grupo dependerá del resultado de Italia ante Cuba.
  • Si Argentina pierde: la derrota deja a Argentina con tres puntos, misma cantidad que Australia, y tendrá que definir su clasificación a los octavos de final en la última fecha. 

Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20: formaciones y minuto a minuto

La tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 20

Dónde juega la Selección Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20

Dónde juega la Selección Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20

Quién es el árbitro que dirige Argentina vs. Australia en el Mundial Sub 20

Quién es el árbitro que dirige Argentina vs. Australia en el Mundial Sub 20

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

