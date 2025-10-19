Ni bien terminó la final del Mundial Sub 20, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina

Este domingo la historia sonrió hacia África. En la final del Mundial Sub 20, Marruecos venció 2-0 a la Selección Argentina por haber golpeado en los momentos justos. Sin embargo, la novedad ocurrió ni bien finalizó el partido en territorio chileno porque Lionel Messi escribió un mensaje emotivo con dedicatoria hacia los jugadores del combinado nacional albiceleste.

Fue una noche atípica para lo que acostumbraba el elenco que comanda tácticamente Diego Placente. Desde el arranque, el conjunto marroquí fue superior y golpeó rápido. Aprovechó las pocas situaciones sobre el inicio del compromiso, las cambió por gol y luego no se pudo remontar. Yassir Zabiri fue el gran héroe de la jornada y autor de ambas anotaciones.

Lo cierto es que el astro rosarino y capitán de la Mayor, utilizó su cuenta personal de Instagram para dedicarle un posteo a los juveniles que vistieron la camiseta de la Selección Argentina en una Copa del Mundo. Con una imagen del escudo de la AFA de fondo, el referente de todo el país y más aún del seleccionado albiceleste, en primera instancia escribió: “¡¡¡Cabeza en alto muchachos!!!“.

Inmediatamente después de la frase inicial, amplió su discurso al respecto. Con un claro gesto de apoyo por el logro de llegar a esta fase, el posteo de Messi continuó: “Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”.

Este noble gesto de solidaridad refleja el rol que ocupa Messi dentro de todos los planteles que representan a la Asociación del Fútbol Argentino, sin importar la categoría. Además, deja a las claras que el campeón del mundo estaba al tanto del desarrollo del certamen y siguió atentamente cada uno de los partidos que disputaron los futbolistas de la Sub 20 en este Mundial de Chile.

Publicidad

Publicidad

En definitiva, el capitán y máximo referente de la Mayor se encargó de hacer una pequeña muestra de apoyo a todo el plantel de la Selección Argentina Sub 20, en un momento muy difícil. Es que con toda la ilusión que generaba un nuevo título de esta importancia y la posterior derrota, Messi apareció ni bien finalizó el cotejo y dejó un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram.