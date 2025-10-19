Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20: jugador por jugador

Santino Barbi (3): pésimo partido del arquero de Argentina. Desde el arranque, el guardameta tuvo una noche muy complicada y, en parte, es responsable del resultado en esta final. Comenzó con una infracción que se revisó por posible penal y posible tarjeta roja y, si bien zafó de ambas, dicho tiro libre terminó en gol y con una floja respuesta. No dio las garantías requeridas por el equipo.

Dylan Gorosito (5,5): sin tener una gran noche, el lateral derecho fue uno de los pocos que pudo generar peligro. Aunque en defensa no fue de lo mejor, en el último tercio fue protagonista en varios de los avances de Argentina y eso le alcanzó para tener una de los mejores puntajes de todo el equipo. De todas formas, no tuvo el mismo nivel que en los partidos anteriores.

Tobías Ramírez (4,5): en la misma sintonía que casi todos sus compañeros, mostró una versión muy desmejorada. Superado en casi todos los duelos por los delanteros africanos, Ramírez quedó en deuda con Placente y no consiguió remontar su desempeño con el correr de los minutos.

Tomás Pérez (5): empezó como central en el inicio y pasó de volante en el último tramo del primer tiempo. Sin embargo, no consiguió aportar sus condiciones en ninguna de las dos funciones que suele desempeñar de buena manera. Ante un flojo nivel en la primera parte, Placente lo sacó en el entretiempo.

Juan Manuel Villalba (4): uno de los peores de Argentina. El zaguero central sufrió a Yassir Zabiri en reiteradas ocasiones y más aún en los ataques directos con espacios. Tampoco aportó con su buena salida desde el fondo, por lo que fue reemplazado en el entretiempo.

El equipo titular de Argentina ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20. (Prensa AFA)

Julio Soler (5,5): el capitán fue uno de los pocos que estuvo muy cerca de cumplir. Prácticamente sin responsabilidades en los goles de Marruecos, el lateral fue punzante sobre el sector izquierdo y aportó la típica voluntad que lo caracteriza. Además, sumó carácter y personalidad en las jugadas divididas y en los reclamos con el árbitro del cotejo.

Milton Delgado (5,5): el volante central fue regular. Con muchos quites y anticipos en campo rival para mantener al equipo en ataque constante, fue uno de los pocos que no desentonó en una noche adversa. Además se hizo cargo de cada uno de los inicios de los ataques que intentaba realizar el combinado nacional. Aparte, su Mundial fue muy bueno.

Valentino Acuña (4,5): el volante no pudo pesar en ningún aspecto del juego y fue superado en cada uno de los contraataques directos que lanzó el combinado marroquí. Por ese motivo, Diego Placente lo sacó a los 30 minutos del primer tiempo para que ingrese en su lugar Mateo Silvetti.

Maher Carrizo (4,5): el talentoso de Vélez no tuvo la mejor noche. Generó poco peligro -casi nulo-, no preocupó a los defensores y estuvo inconexo con sus compañeros. En la pelota parada tampoco pudo convertir, a pesar de contar con situaciones de muchísima claridad para intentar cambiar el marcador.

Alejo Sarco (4,5): el goleador estuvo lejos de su mejor versión. Con poca generación de jugadas en el último tercio, apenas tuvo contacto con la pelota cerca del área rival. Sus participaciones fueron muchas más sin balón, para arrastrar marcas y preocupar a la defensa contraria, que con peligro de cara al arco.

Gianluca Prestianni (6): el mejor de Argentina y por mucho. El hombre de Benfica eludió rivales constantemente, generó peligro durante toda la noche y es el único aprobado del equipo. Intentó conectar con sus compañeros que estaban en otra sintonía y no hubo forma, pero él se las ingenió para mantener su nivel. Claramente, el futbolista más destacado de la Albiceleste.

Gianluca Prestianni, el mejor de Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos.

Ingresaron

Mateo Silvetti (4,5): desde su ingreso en el primer tiempo, casi no pesó. Tuvo una chance clarísima en el final de la primera parte, pero definió cruzado por demás y la desperdició. Luego casi que no participó del juego y no tuvo oportunidades para volver a rematar con tanta claridad.

Santiago Fernández (4,5): entró en el entretiempo y salvo un puñado de participaciones, no influyó demasiado como para intentar cambiar el trámite. Placente apostó por él pero no cambió el rumbo.

Tobías Andrada (4,5): su ingreso casi que no se reflejó sobre el campo de juego. Insinuó en varias ocasiones, pero no pasó de eso y con el correr de los minutos se diluyó.

Ian Subiabre (4,5): apenas tuvo una oportunidad para rematar con espacios y lo hizo de forma errónea por estar incómodo. Luego no generó mucho peligro para la defensa africana, que casi no lo sufrió.

Teo Rodríguez Pagano (-): casi no participó del juego en los pocos minutos que estuvo en cancha.