Dónde juega la Selección Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20

Por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20, la Selección Argentina se mide con Australia buscando volver a sumar de a tres. El equipo de Diego Placente busca encaminar su clasificación y para eso deberá derrotar a los oceánicos en Chile.

En el debut, la Albiceleste logró imponerse por 3 a 1 sobre Cuba, en un partido que se abrió rápidamente desde el resultado, pero que contó con la dificultad de jugar con un hombre menos durante 80 minutos. La expulsión de Santiago Fernández, que no estará esta noche, no impidió que la presentación terminara en victoria.

¿Dónde se juega Argentina vs. Australia?

La Selección Argentina y su par de Australia están jugando en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso. Se trata de una cancha con capacidad para más de 25 mil espectadores, que sufrió varios cambios desde su inauguración en 1931, siendo su última remodelación en 2014. Allí, los de Diego Placente jugaron el partido ante Cuba y también lo harán en el cierre de la fase de grupos ante Italia.

Dónde ver el Mundial sub 20

La Selección Argentina se enfrenta ante Australia este miércoles 1 de octubre a las 20. Cabe destacar que todos los partidos del Mundial sub 20 se podrán ver a través de Dsports y su plataforma de streaming, Dgo. Sin embargo, todos los partidos de Argentina serán posibles de sintonizar por Telefé.

Formato del Mundial sub 20

El formato del Mundial sub 20, desde su fase de grupos, contempla la participación de 24 selecciones que se dividen en 6 grupos -A al F- de cuatro naciones en cada uno. Cada selección se cruzará ante las otras tres de su zona y los dos primeros clasificados de cada uno pasarán a los octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros también avanzarán a la siguiente ronda.

Luego, desde los octavos de final en adelante, se jugará a eliminación directa como sucede en el Mundial de mayores, inclusive con tercer puesto. Así se jugarán los cruces de octavos:

2º Grupo A vs 2º Grupo C (Valparaíso)

1º Grupo D vs 3º Grupo A/B/F (Santiago)

1º Grupo B vs 3º Grupo A/C/D (Valparaíso)

1º Grupo F vs 2º Grupo E (Talca)

1º Grupo E vs 2º Grupo D (Rancagua)

1º Grupo C vs 3º Grupo A/B/F (Rancagua)

2º Grupo B vs 2º Grupo F (Talca)

1º Grupo A vs 3º Grupo C/D/E (Santiago)

Horarios de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre, 20:00

Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre, 20:00

