Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Quién es el árbitro que dirige Argentina vs. Australia en el Mundial Sub 20

El equipo que conduce Diego Placente busca su segunda victoria en el torneo para acariciar la clasificación a octavos de final.

Por Juan Ignacio Portiglia

El árbitro español responsable de impartir justicia en Argentina vs. Australia.
© Getty ImagesEl árbitro español responsable de impartir justicia en Argentina vs. Australia.

La Selección Argentina que conduce Diego Placente disputa su segundo partido en el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile, enfrentando a Australia desde las 20.00 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un partido que será dirigido por el árbitro español José María Sánchez Martínez.

El nacido en Lorca, de 41 años, comenzó a arbitrar en 2000, con solo 17, y tras haber hecho experiencia en las diferentes categorías de la Real Federación Española ascendió en 2015 a LaLiga, donde actualmente es designado para muchos de los compromisos de mayor trascendencia. Además, es internacional desde 2017 y en 2019 dirigió precisamente a la Selección Argentina en el que fue su primer partido internacional de selecciones absolutas, un amistoso ante Venezuela.

Sánchez Martínez ya había dirigido en el Mundial Sub 20 de 2023, aunque no al seleccionado argentino, y en la presente edición viene de impartir justicia en el duelo del Grupo B que terminó con victoria de Paraguay 3-2 sobre Panamá, encuentro en el que mostró cinco tarjetas amarillas.

En la presente temporada, el colegiado ya ha tenido trabajo en tres partidos de LaLiga de España, dos de Champions League y uno de Europa League. Mostró 19 tarjetas amarillas, de las cuales se derivaron dos expulsiones por acumulación, y ninguna roja directa.

Sánchez Martínez discute con Mbappé durante el duelo entre Real Madrid y Mallorca de la presente temporada.

Sánchez Martínez discute con Mbappé durante el duelo entre Real Madrid y Mallorca de la presente temporada.

Argentina puede sellar la clasificación a octavos de final

La Selección Argentina podría sellar hoy mismo su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20, para lo que necesitará de una victoria ante Australia y un empate entre Italia y Cuba. El equipo de Diego Placente viene de imponerse en el debut ante el seleccionado de Concacaf, mientras que los europeos hicieron lo propio ante los oceánicos.

Publicidad

La probable formación de Argentina vs. Australia

La Selección Argentina podría saltar al terreno de juego en Valparaíso con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni y Santino Andino; Alejo Sarco.

¿Dónde ver el partido?

Las acciones del segundo compromiso del equipo que conduce Diego Placente en el Mundial Sub 20 podrán seguirse en vivo desde las 20.00 por Telefe y DSports.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Dónde juega la Selección Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Dónde juega la Selección Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20

Argentina vs. Australia por el Mundial sub 20: formaciones, dónde ver y cómo clasifica la Selección a octavos de final
Mundial Sub 20

Argentina vs. Australia por el Mundial sub 20: formaciones, dónde ver y cómo clasifica la Selección a octavos de final

Tímido y de pocas palabras: revelan detalles de la intimidad de Messi en sus comienzos en la Selección
Lionel Messi

Tímido y de pocas palabras: revelan detalles de la intimidad de Messi en sus comienzos en la Selección

El récord que ostentó el Manchester City de Guardiola por años y fue destrozado por el Real Madrid en la Champions League
Champions League

El récord que ostentó el Manchester City de Guardiola por años y fue destrozado por el Real Madrid en la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo