Quién es el árbitro que dirige Argentina vs. Australia en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina que conduce Diego Placente disputa su segundo partido en el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile, enfrentando a Australia desde las 20.00 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un partido que será dirigido por el árbitro español José María Sánchez Martínez.

El nacido en Lorca, de 41 años, comenzó a arbitrar en 2000, con solo 17, y tras haber hecho experiencia en las diferentes categorías de la Real Federación Española ascendió en 2015 a LaLiga, donde actualmente es designado para muchos de los compromisos de mayor trascendencia. Además, es internacional desde 2017 y en 2019 dirigió precisamente a la Selección Argentina en el que fue su primer partido internacional de selecciones absolutas, un amistoso ante Venezuela.

Sánchez Martínez ya había dirigido en el Mundial Sub 20 de 2023, aunque no al seleccionado argentino, y en la presente edición viene de impartir justicia en el duelo del Grupo B que terminó con victoria de Paraguay 3-2 sobre Panamá, encuentro en el que mostró cinco tarjetas amarillas.

En la presente temporada, el colegiado ya ha tenido trabajo en tres partidos de LaLiga de España, dos de Champions League y uno de Europa League. Mostró 19 tarjetas amarillas, de las cuales se derivaron dos expulsiones por acumulación, y ninguna roja directa.

Sánchez Martínez discute con Mbappé durante el duelo entre Real Madrid y Mallorca de la presente temporada.

Argentina puede sellar la clasificación a octavos de final

La Selección Argentina podría sellar hoy mismo su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20, para lo que necesitará de una victoria ante Australia y un empate entre Italia y Cuba. El equipo de Diego Placente viene de imponerse en el debut ante el seleccionado de Concacaf, mientras que los europeos hicieron lo propio ante los oceánicos.

La probable formación de Argentina vs. Australia

La Selección Argentina podría saltar al terreno de juego en Valparaíso con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni y Santino Andino; Alejo Sarco.

¿Dónde ver el partido?

Las acciones del segundo compromiso del equipo que conduce Diego Placente en el Mundial Sub 20 podrán seguirse en vivo desde las 20.00 por Telefe y DSports.