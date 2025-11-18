La insólita declaración de Lothar Matthäus: ”Diego Maradona fue el mejor, después de mí”

Lothar Matthäus fue una de las figuras del fútbol mundial en la década del 80 y hasta principios de los 90. De hecho, fue una pieza clave para que la Selección de Alemania pudiera alcanzar las finales de la Copa del Mundo de México 1986 e Italia 1990, instancias en las que se enfrentó con la Selección Argentina de Diego Maradona, a quien también por aquellos años cruzaba en los duelos de la Serie A entre el Inter de Milán y Napoli.

Por eso, a pesar de que fue uno de sus grandes contrincantes dentro del campo de juego, pudo forjar una relación amena con Pelusa. Así lo contó el propio alemán en una conversación que mantuvo con The Telegraph India y The Times of India, bajo el marco de su asunción como embajador de la Bengal Super League.

“Diego y yo éramos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero ellos no se hablan entre sí. No hacen fiestas juntos después del partido. Pero Diego y yo… tuvimos muchos momentos privados y también hicimos fiestas después del partido”, confesó Lothar Matthäus a raíz de lo que fue su vínculo con Diego Maradona.

De igual modo, el también exfutbolista del Bayern Munich y Borussia Mönchengladbach aclaró que cuando les tocaba ser contrincantes saltaban chispazos: “Durante el partido, teníamos peleas. No nos conocíamos como amigos. Creo que nos beneficiamos mutuamente. Y al final, Diego me hizo más grande y viceversa“.

Lothar Matthaus y Diego Maradona en la Final de Italia 90 (Getty Images).

En esa misma conversación, insistió en remarcar que el nivel de ambos les permitió sacar provecho a todas las partes: “Teníamos una amistad futbolística. Fuimos rivales en el campo. Estábamos luchando por nuestros equipos y país. Nos beneficiamos el uno del otro”.

Publicidad

Publicidad

Y para cerrar, lanzó una declaración que, aunque lo hizo con una sonrisa, llamó la atención: “Diego fue el mejor futbolista de mi época. Por supuesto, después de mí”.

ver también Pablo Zabaleta finalmente reveló por qué Diego Maradona lo dejó afuera de Sudáfrica 2010: ”Fue desagradable”

ver también ¿Por respeto a Lionel Scaloni? La pregunta que Luis De La Fuente, DT de España, no quiso responder

Lothar Matthäus entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se inclinó levemente por el rosarino

“No me gusta decir que Messi es mejor que Ronaldo. Es muy difícil porque son jugadores diferentes. Ronaldo se centra más en la potencia y el físico. Messi es más inteligente, más espectáculo. Soy fan de Messi por su estilo de fútbol. Si tuviera la oportunidad de jugar con uno de estos dos, definitivamente habría sido el maestro de Argentina“, comentó Matthäus.

En síntesis

Lothar Matthäus se refirió a Diego Maradona en una entrevista con The Telegraph India y The Times of India .

se refirió a en una entrevista con y . Matthäus fue clave en las finales del Mundial de 1986 e Italia 1990 con la Selección de Alemania .

fue clave en las finales del Mundial de e con la . El exjugador asumió como embajador de la Bengal Super League en la India.

Publicidad