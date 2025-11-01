Cómo influye el ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026

El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. Las 48 selecciones clasificadas conocerán a sus rivales para la fase de grupos del certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

De cara a la ceremonia, cuyo escenario será el Kennedy Center de Washington D. C., es muy importante prestarle atención ranking FIFA, un factor determinante para el futuro de todos los equipos participantes. La posición de cada país definirá qué bombo ocupará en el sorteo.

Teniendo en cuenta que los tres países anfitriones estarán en el primer copón, solo las nueve selecciones mejor rankeadas tendrán el privilegio de ser cabezas de serie. De esta manera, los combinados más poderosos evitarán medirse entre ellos en la primera fase.

El resto de los potes también se definirán con el ranking FIFA. Una vez confirmados los cabezas de serie, los mejores posicionados irán al bombo 2 y los peores -junto con los del repechaje que se jugará en marzo- al 4.

Los posibles cabezas de serie para el Mundial 2026

Además de México, Estados Unidos y Canadá, integrarán el bombo 1 países como Argentina (2° en el ranking FIFA), Inglaterra (4°) y Brasil (7°). Además, todo parece indicar que España (1°), Francia (3°), Portugal (5°), Países Bajos (6°) y Bélgica (8°) también gozarán de ese beneficio, pero aún no están clasificados al Mundial 2026.

Peleando por un lugar también aparecen Italia (9°), Alemania (10°), Croacia (11°) y Marruecos (12°). Todo se definirá luego de la fecha FIFA de noviembre, que será la última antes del sorteo de la Copa del Mundo.

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África)

*Debutantes.

Países calificados al Repechaje para el Mundial 2026

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamérica)

Cupos por confederaciones

16 plazas para la UEFA (Europa).

9 plazas para la CAF (África): Además, una selección al Repechaje.

Además, una selección al Repechaje. 8 plazas para la AFC (Asia): Además, una selección al Repechaje.

Además, una selección al Repechaje. 6 plazas para CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Tres anfitriones y tres por Eliminatorias. Además, dos van al Repechaje.

Tres anfitriones y tres por Eliminatorias. Además, dos van al Repechaje. 6 plazas para Conmebol (Sudamérica): Además, una selección al Repechaje.

Además, una selección al Repechaje. 1 plaza para Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): Además, una selección al Repechaje.

Además, una selección al Repechaje. 2 plazas se definen en el Repechaje.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

12:00 de Bolivia y Venezuela

13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

17:00 de España

