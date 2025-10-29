Acusan a dos selecciones clasificadas al Mundial 2026 de ser injustamente beneficiadas: “En 40 años, nunca vi algo así”

El Mundial 2026 ya tiene 28 selecciones clasificadas, y aunque aún restan otros 20 cupos, la mayoría de los seleccionados que faltan clasificar son de UEFA, y muchas naciones del resto del mundo ya han quedado en el camino. Aunque no todas han competido en igualdad de condiciones para llegar a la cita máxima, y eso desató la polémica con dos cupos ya asegurados.

En la Fecha FIFA de octubre, tanto Arabia Saudita como Qatar confirmaron su lugar en el Mundial 2026, en medio de una polémica que no se desató por decisiones arbitrales, sino por designaciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que claramente pusieron a estos dos seleccionados en una posición de ventaja por sobre sus rivales, tal y como reporta The Athletic.

Omán y Emiratos Árabes fueron los rivales de Qatar, mientras que Irak e Indonesia se vieron obligadas a compartir grupo con Arabia Saudita en la cuarta ronda de Eliminatorias AFC rumbo al Mundial 2026. En esta cuarta ronda, los tres equipos de cada grupo se enfrentaban entre ellos una vez, y el ganador de cada grupo, clasificaba a la Copa del Mundo.

Hay polémica por las clasificaciones de Arabia y Qatar al Mundial 2026. (Getty)

Hasta ahí, todo bien. El problema surge cuando uno ve que todos los partidos del grupo de Qatar se jugaron en Qatar, y todos los partidos del grupo de Arabia Saudita, en Arabia. Y por si esa ventaja de localía no fuera suficiente, ambos seleccionados tuvieron un descanso de tres días adicional del primer al segundo partido, con respecto a sus oponentes del segundo encuentro.

Qatar y Arabia aseguraron su lugar en el Mundial 2026 en cuarta ronda.

Qué debería haber sucedido en realidad

Primero, cabe destacar que a los seleccionados se les había anticipado que la cuarta ronda se disputaría en territorio “neutral”, algo que claramente no sucedió. Ahora bien, yendo al reglamento y las regulaciones de FIFA, la designación de las sedes para esta clase de formatos se debe realizar “por sorteo aleatorio o asignada por la confederación con el consenso de todas las asociaciones participantes“.

Ni las sedes fueron sorteadas de forma aleatoria, ni pareciera que fueron aceptadas por el resto de los participantes de esta cuarta ronda. Es decir, Emiratos, Omán, Irak e Indonesia. O al menos así se entiende luego de escuchar las quejas de los entrenadores de Omán y Emiratos.

Arabia Saudita se clasificó jugando frente a su público, que colmó los estadios. (Getty)

“En los 40 años que llevo trabajando en el fútbol, nunca había visto algo así. No es justo“, aseguró Carlos Queiroz, seleccionador de Omán, en la previa de la disputa de esta cuarta ronda. “Pero, como entrenador, me toca aceptarlo. Y a mis jugadores también”, completó.

“Cuando juegas estos torneos, todos los equipos deberían tener las mismas oportunidades“, señaló Cosmin Olaroiu, seleccionador de Emiratos, luego de caer contra Qatar en Doha. “Era muy sencillo: este grupo debía jugarse en Arabia, y el otro grupo, aquí. De esa forma, todos teníamos las mismas chances. Nadie jugaría de local, con sus fanáticos y adueñándose del 80, 90% de las gradas”, agregó.

Qatar y Arabia, además, tuvieron días de descanso adicionales por ser las mejores del Ranking FIFA. (Getty)

“Al comenzar la competición dijeron que los equipos que terminen terceros (en la tercera fase), serían los que organicen los grupos de la cuarta ronda. Nosotros fuimos terceros y terminamos siendo visitantes porque así se decidió. Además, la AFC eligió el orden de los partidos, todo”, continuó Olaroiu.

Graham Arnold, quien inició las Eliminatorias como seleccionador de Australia pero las terminó al frente de Irak, también se expresó sobre la injusticia: “Estoy orgulloso de los muchachos, especialmente luego del formato en el que se desarrolló la competición”, declaró tras la eliminación.

“Nunca había visto nada como esto en mi carrera como entrenador. Este formato… Cuando todavía estaba en Australia nos habían dicho que los playoffs serían en territorio neutral. Tampoco es coincidencia que el equipo que tuvo seis días de descanso en cada grupo fue el que terminó clasificando”, afirmó.

La “explicación” de la AFC

Hay un motivo innegable de la selección de Qatar y Arabia como sedes de la última ronda de eliminatorias de la AFC rumbo al Mundial 2026 y es que, por bastante distancia, tienen las mejores instalaciones y estadios de la región. Estamos hablando de un país que albergó la última copa del mundo y otro que la recibirá en menos de una década.

La AFC describió a Arabia y Qatar como “anfitriones impecables” y destacó la experiencia de los países en el desarrollo de eventos de FIFA y finales de la Champions League Asiática. “Tienen infraestructura de clase mundial, experiencia en eventos y la preparación logística necesaria”, destacaron para justificar la decisión.

A nivel de infraestructura, es difícil cuestionar la decisión. Pero sí las designaciones de cada grupo. (Getty)

El resto de los seleccionados clasificados a esta última ronda y Malasia se habían postulado como sedes, pero finalmente las elegidas fueron Qatar y Arabia. Lo extraño fue que no se desarrollara esta última ronda como aconsejó Cosmin Olaroiu: con el grupo de Qatar, Omán y Emiratos Árabes disputando sus partidos en Arabia Saudita, y el grupo de Arabia Saudita, Indonesia e Irak, en Qatar.

Todo se definió durante el sorteo de los grupos, sin previo aviso sobre cuál grupo se jugaría en cuál sede. En su lugar, cuando Qatar apareció en el sorteo, Shin Man Gil, directivo de fútbol asiático, destacó que sería el “anfitrión del Grupo A”. Sin mayores explicaciones, los grupos finalmente se llevaron a cabo y Qatar y Arabia sellaron así sus respectivas clasificaciones al Mundial 2026.

En síntesis

Qatar y Arabia Saudita clasificaron al Mundial 2026 en medio de polémica por la localía en Eliminatorias AFC.

