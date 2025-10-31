Todos los clasificados al Mundial 2026: los 48 equipos confirmados

Cada vez falta menos tiempo para que se desarrolle la Copa del Mundo 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. El certamen más importante del planeta a nivel selecciones comienza el próximo 11 de junio y la final se disputará el domingo 19 de julio.
Este Mundial cambia abruptamente el formato, respecto a las ediciones anteriores. A diferencia de antes que eran 32 naciones, ahora hay un total de 48 cupos para selecciones y también se agrega una fase de eliminación directa.
Teniendo en cuenta que ya hay 28 clasificados, restan otorgar 20 boletos a la Copa del Mundo. Además, aunque en algunas regiones ya terminaron sus participaciones, el 18 de noviembre quedan finalizadas todas las Eliminatorias. De todas formas, cabe destacar que entre el 23 y 31 de marzo de 2026 se disputan los repechajes para conocer a los últimos clasificados.
Los clasificados a la Copa del Mundo 2026
- Estados Unidos (Concacaf)
- Canadá (Concacaf)
- México (Concacaf)
- Argentina (Conmebol)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Japón (AFC)
- Irán (AFC)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Costa de Marfil (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Senegal (CAF)
- Qatar (AFC)
- Arabia Saudita (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
Las sedes del Mundial 2026
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)
ver también
Participó de 11 copas del mundo, FIFA le prohibió jugar el Mundial 2026 y se metió entre las 30 mejores del mundo
ver también
Acusan a dos selecciones clasificadas al Mundial 2026 de ser injustamente beneficiadas: “En 40 años, nunca vi algo así”