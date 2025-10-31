Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Todos los clasificados al Mundial 2026: los 48 equipos confirmados

La Copa del Mundo ya tiene a 28 de los 48 clasificados. Los 20 restantes se conocerán en los próximos meses.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
El Trofeo de la Copa del Mundo.
© GettyEl Trofeo de la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos tiempo para que se desarrolle la Copa del Mundo 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. El certamen más importante del planeta a nivel selecciones comienza el próximo 11 de junio y la final se disputará el domingo 19 de julio.

Este Mundial cambia abruptamente el formato, respecto a las ediciones anteriores. A diferencia de antes que eran 32 naciones, ahora hay un total de 48 cupos para selecciones y también se agrega una fase de eliminación directa.

Teniendo en cuenta que ya hay 28 clasificados, restan otorgar 20 boletos a la Copa del Mundo. Además, aunque en algunas regiones ya terminaron sus participaciones, el 18 de noviembre quedan finalizadas todas las Eliminatorias. De todas formas, cabe destacar que entre el 23 y 31 de marzo de 2026 se disputan los repechajes para conocer a los últimos clasificados.

Los clasificados a la Copa del Mundo 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Argentina (Conmebol)
  5. Brasil (Conmebol)
  6. Ecuador (Conmebol)
  7. Uruguay (Conmebol)
  8. Paraguay (Conmebol)
  9. Colombia (Conmebol)
  10. Nueva Zelanda (OFC)
  11. Japón (AFC)
  12. Irán (AFC)
  13. Uzbekistán (AFC)
  14. Corea del Sur (AFC)
  15. Jordania (AFC)
  16. Australia (AFC)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Costa de Marfil (CAF)
  23. Cabo Verde (CAF)
  24. Sudáfrica (CAF)
  25. Senegal (CAF)
  26. Qatar (AFC)
  27. Arabia Saudita (AFC)
  28. Inglaterra (UEFA)

Las sedes del Mundial 2026

  • Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
  • Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
  • Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
  • Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
  • Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
  • Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
  • Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
  • Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
  • New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
  • Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
  • San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
  • Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
  • Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
  • Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
  • Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)
Participó de 11 copas del mundo, FIFA le prohibió jugar el Mundial 2026 y se metió entre las 30 mejores del mundo

ver también

Participó de 11 copas del mundo, FIFA le prohibió jugar el Mundial 2026 y se metió entre las 30 mejores del mundo

Acusan a dos selecciones clasificadas al Mundial 2026 de ser injustamente beneficiadas: “En 40 años, nunca vi algo así”

ver también

Acusan a dos selecciones clasificadas al Mundial 2026 de ser injustamente beneficiadas: “En 40 años, nunca vi algo así”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

    ggrova
    german garcía grova

    Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

    Lee también
    Luis Belli afirmó que irá por Pablo Aimar si es que Gallardo no sigue
    River Plate

    Luis Belli afirmó que irá por Pablo Aimar si es que Gallardo no sigue

    San Lorenzo - Riestra por el Torneo Clausura: ¡Minuto a minuto!
    Fútbol Argentino

    San Lorenzo - Riestra por el Torneo Clausura: ¡Minuto a minuto!

    "Creo que Lamine Yamal es un bailarín fantástico, no necesitamos imponerle la mentalidad de Xavi o Puyol"
    Fútbol europeo

    "Creo que Lamine Yamal es un bailarín fantástico, no necesitamos imponerle la mentalidad de Xavi o Puyol"

    Jorge Brito almorzó con Gallardo y el plantel por última vez como presidente
    River Plate

    Jorge Brito almorzó con Gallardo y el plantel por última vez como presidente

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo