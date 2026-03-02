Semifinales del Mundial 2026: Fechas, horarios, sedes y partidos

El fútbol mundial se prepara para vivir un evento sin precedentes. La Copa Mundial de 2026 será la primeracon 48 selecciones, y las semifinales representarán el momento culminante antes de la gran final.En Bolavip te presentamos toda la información clave sobre esta fase decisiva del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Habrá dos partidos de semifinales según la numeración oficial de la FIFA: el Partido 101 y el Partido 102, que definirán a los finalistas del torneo más grande del mundo.

Las fechas están confirmadas: el martes 14 de julio de 2026 se disputará el partido 101 en el AT&T Stadium de Dallas, mientras que el miércoles 15 de julio será el turno del partido 102 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Ambas sedes se encuentran en territorio estadounidense, consolidando a ese país como el corazón de las fases finales del torneo.

Los ganadores de estas semifinales se enfrentarán en la final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (zona metropolitana de Nueva York), mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer puesto el 18 de julio en Miami. Para los aficionados latinoamericanos que planean seguir cada minuto del evento, estas fechas ya deberían estar marcadas en el calendario.

Calendario oficial de semifinales del Mundial 2026

Las semifinales representan los partidos 101 y 102 dentro del fixture oficial de la FIFA, posicionándose justo después de los cuartos de final y antes de los encuentros definitivos del torneo. Este calendario se desprende de una estructura que incluye fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final antes de llegar a esta instancia.

Partido 101 – Primera semifinal:

Fecha: Martes 14 de julio de 2026

Sede: AT&T Stadium, Dallas (Estados Unidos)

Hora local: 20:00 (CDT)

Horarios equivalentes: 21:00 en Ciudad de México | 22:00 en Buenos Aires y Santiago | 20:00 en Bogotá y Lima

Partido 102 – Segunda semifinal:

Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Estados Unidos)

Hora local: 20:00 (EDT)

Horarios equivalentes: 19:00 en Ciudad de México | 21:00 en Buenos Aires y Santiago | 19:00 en Bogotá y Lima

Entre los cuartos de final (11 y 12 de julio) y las semifinales existe un margen de descanso de aproximadamente dos días. Este factor resulta crucial para el análisis físico de los equipos y para quienes siguen las apuestas deportivas, ya que la recuperación entre partidos puede marcar diferencias significativas en el rendimiento de las selecciones.

Sedes de las semifinales: Dallas y Atlanta

Las dos semifinales del mundial 2026 se disputarán exclusivamente en Estados Unidos, en dos de los estadios más impresionantes del continente americano. Ambos recintos combinan tecnología de punta con capacidades masivas, garantizando un escenario digno de los cuatro mejores equipos del mundo.

AT&T Stadium de Dallas

El AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, será la sede del partido 101. Este coloso arquitectónico cuenta con una capacidad superior a 80 mil aficionados, expandible a más de 90 mil para eventos especiales. Su techo retráctil y la icónica pantalla central de video (una de las más grandes del mundo) lo convierten en un escenario espectacular.

Durante la Copa del Mundo 2026, Dallas albergará 5 partidos de la fase de grupos, 2 encuentros de dieciseisavos, 1 de octavos y una semifinal. La ciudad texana ofrece excelente conectividad aérea desde Latinoamérica y cuenta con una enorme comunidad hispana, lo que garantiza un ambiente vibrante para las hinchadas latinas. El clima caluroso de julio (con temperaturas que pueden superar los 35 °C) será un factor a considerar, aunque el estadio techado mitiga este elemento.

Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

El Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United de la liga profesional de la MLS y los Atlanta Falcons de la NFL, recibirá el partido 102. Con su revolucionario techo retráctil en forma de pétalos y una capacidad cercana a 70 mil espectadores, este estadio representa lo más avanzado en infraestructura deportiva.

Atlanta acogerá 5 partidos de grupos, 1 de dieciseisavos, 1 de octavos y una semifinal. La ciudad del sur estadounidense también cuenta con una creciente población latina y conexiones aéreas directas con las principales capitales de América Latina, facilitando el desplazamiento de aficionados que quieran vivir el entretenimiento mundialista en persona.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo Selecciones Grupo A México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Repesca UEFA D Grupo B Canadá, Suiza, Qatar, Ganador Repesca UEFA A Grupo C Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo D Estados Unidos, Paraguay, Australia, Ganador Repesca UEFA C Grupo E Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao Grupo F Países Bajos, Japón, Túnez, Ganador Repesca UEFA B Grupo G Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda Grupo H España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde Grupo I Francia, Senegal, Noruega, Ganador Repesca Intercontinental 2 Grupo J Argentina, Austria, Argelia, Jordania Grupo K Portugal, Colombia, Uzbekistán, Ganador Repesca Intercontinental 1 Grupo L Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Cómo se llega a las semifinales: formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 marca un antes y un después en la historia de la Copa Mundial. Por primera vez, 48 selecciones participarán en el torneo, generando un total de 104 partidos a lo largo de poco más de un mes de competición. Este nuevo formato transforma completamente el camino hacia las semifinales.

La estructura del torneo funciona de la siguiente manera:

Fase de grupos: 12 grupos (del A al L, incluyendo el Grupo B y otros) con 4 equipos cada uno. Clasifican los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, sumando 32 equipos a la zona de eliminación directa.

12 grupos (del A al L, incluyendo el Grupo B y otros) con 4 equipos cada uno. Clasifican los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, sumando 32 equipos a la zona de eliminación directa. Dieciseisavos de final (32avos): Partidos 73 al 88, donde los 32 clasificados se reducen a 16.

Partidos 73 al 88, donde los 32 clasificados se reducen a 16. Octavos de final: Partidos 89 al 96, dejando 8 selecciones en competencia.

Partidos 89 al 96, dejando 8 selecciones en competencia. Cuartos de final: Partidos 97 al 100, definiendo a los cuatro semifinalistas.

Partidos 97 al 100, definiendo a los cuatro semifinalistas. Semifinales: Partidos 101 y 102, determinando a los dos finalistas.

Los semifinalistas habrán disputado un mínimo de 6 partidos para llegar a esta fase (3 de grupos + dieciseisavos + octavos + cuartos), y sumarán 7 si alcanzan la final o el partido por el tercer puesto. Este desgaste físico, combinado con los largos desplazamientos entre las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, representa un desafío logístico sin precedentes que afectará el rendimiento de los equipos en las instancias decisivas.

Posibles cruces y rutas hacia las semifinales

Aunque los nombres de las selecciones semifinalistas se conocerán recién tras los cuartos de final, el cuadro oficial de la FIFA ya define de antemano qué llaves confluyen en cada semifinal. Esto permite anticipar las posibles rutas y rivalidades que podrían materializarse en Dallas y Atlanta.

Ruta hacia el Partido 101 (Dallas): Los ganadores de los Partidos 97 y 98 de cuartos de final se enfrentarán en la primera semifinal. Estos cruces de cuartos se disputarán en ciudades como Boston y Los Angeles, lo que implica un desplazamiento hacia Texas para el encuentro definitorio.

Ruta hacia el Partido 102 (Atlanta): Al segundo encuentro de semifinales llegarán los vencedores de los Partidos 99 y 100, cuyos cuartos de final tendrán lugar en Kansas City y Miami. La ubicación geográfica de Atlanta, en el sureste estadounidense, favorece especialmente a quienes vengan desde Miami.

Entre las selecciones candidatas a alcanzar estas instancias, el historial reciente señala a potencias como Argentina (campeona vigente), Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra y España. Sin embargo, el formato ampliado abre posibilidades para sorpresas: un anfitrión como Estados Unidos o México podría capitalizar la ventaja de jugar en casa, mientras que selecciones emergentes de la AFC o CAF podrían romper pronósticos.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, con la Copa del Mundo.

Relación de las semifinales con el resto del calendario del Mundial 2026

Las semifinales representan la recta final de un calendario intenso que se extiende desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026. Comprender su ubicación temporal ayuda a dimensionar el esfuerzo acumulado de los equipos que lleguen a esta instancia.

El torneo empieza con un partido inaugural histórico el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde la selección mexicana debutará como uno de los tres anfitriones. La primera fase de grupos se desarrolla entre el 11 y el 27 de junio, con partidos distribuidos en las 16 sedes del evento.

Los dieciseisavos de final se disputan del 28 de junio al 3 de julio, seguidos de los octavos de final entre el 4 y el 7 de julio en ciudades como Ciudad de México, Nueva York/Nueva Jersey, Houston, Monterrey y Seattle. Los resultados de estas fases van definiendo el cuadro de los cuartos.

Los cuartos de final tienen lugar el 11 y 12 de julio en Boston, Los Angeles, Kansas City y Miami, preparando el camino hacia Dallas y Atlanta para las semifinales del 14 y 15 de julio.

Después de las semifinales:

Partido 103 (tercer puesto): Sábado 18 de julio, Hard Rock Stadium, Miami (18:00 hora local)

Sábado 18 de julio, Hard Rock Stadium, Miami (18:00 hora local) Partido 104 (Final): Domingo 19 de julio, MetLife Stadium, Nueva Jersey (17:00 hora local)

Este proceso completo significa que el campeón del mundo habrá disputado 8 partidos en aproximadamente 38 días, un desafío físico y mental sin precedentes en la historia del fútbol.

